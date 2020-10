Horóscopos lunes 26 de octubre; Mhoni Vidente predice tu futuro

Compartir esta publicación













Horóscopos lunes 26 de octubre 2020, hoy se muestra un día muy interesante para ti, no te pierdas las predicciones de la pitonisa Mhoni Vidente .

Entérate este lunes 26 de octubre lo que te deparan los astros del cosmos en el amor, trabajo y en temas de dinero.

Este día se puede tornar un poco difícil en bastantes casos, por lo que es importante leer detenidamente lo que te espera en los horóscopos. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodiaco.

Esta es la predicción de los horóscopos por signo del zodiaco para el lunes 26 de octubre del 2020.

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy lunes 26 de octubre del 2020. En este viernes entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero… Aquí podrás conocer el pronóstico para todos los signos del zodiaco. Hoy es importante la actitud tomada ante las distintas situaciones y cambios que se dan en la mayoría de los signos.

Horóscopos lunes 26 de octubre

Aries

Esta última semana de octubre las energías de tu signo se renovarán en todos los sentidos, por esto te recomiendo que este lunes uses algo de plata o te amarres un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos a manera de protección y así hagas que las energías negativas se vuelvan positivas. Tendrás una semana de grandes logros personales, por fin te decides a ser feliz con tu pareja. Te sometes a una cirugía estética y todo saldrá de lo mejor. Eres el líder del Zodíaco y el pilar en todo, particularmente en tu familia, así que trata de ayudarlos cuando te lo pidan. Tu ángel de la guarda te dice que esta semana podrás hacer un cambio positivo, pon en práctica nuevas ideas. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Leo, Virgo y Piscis. Tus números de la suerte serán 03, 18 y 21.

Tauro

La energía de tu signo se desgastará un poco esta semana por la Luna llena azul, así que trata de no hacer ningún trámite de créditos o cierres de contratos. Eres el negociante del Zodíaco, por eso te recomiendo este lunes ponerte agua bendita en la nuca y la frente y cargar un limón verde en la bolsa para cortar todo lo negativo. Trata de no platicar de más tus planes. Recibes un dinero por un trámite del pasado o un pago de comisiones. Tu ángel de la guarda te recomienda administrar mejor tu tiempo, que tu prioridad de alcanzar el éxito sea lo primero en tu lista y no te distraigas. No te precipites a casarte o comprometerte, trata primero de conocer bien a tu pareja, tu compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio, Libra y Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 28 y 71.

Géminis

En el sentido de la salud, tu energía se dañará un poco esta última semana de octubre por el mal de ojo, te recomiendo que este lunes uses algo de oro o plata y después de bañarte te pongas mucho perfume para repeler las energías negativas. Trata de no pelear con tu pareja y no guardes rencores, tu signo es muy dramático y cualquier cosa lo altera. Te buscan para ofrecerte un negocio, acepta. Los que están en proceso de divorcio por fin llegan a un acuerdo. Tus signos compatibles en el amor son Aries, Leo y Capricornio Cuídate de dolores de garganta y trata de dejar el cigarro. Tu ángel de la guarda te recomienda que expreses tu verdad y defiendas tus ideales, con ello tu creatividad brillará con más intensidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Usa el color azul intenso en tu ropa.

Cáncer

Tendrás cambios de pensamientos y sentimientos encontrados esta semana, tu signo es de agua y todos los fenómenos astronómicos como la Luna llena azul te alteran, por eso te recomiendo que este lunes te cortes el cabello y uses un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y mucho perfume para que cortes todo lo negativo y lo conviertas en positivo. Te sientes enamorado y la convivencia con tu pareja te hace pensar en formar una familia. Si pides un aumento de sueldo o un asenso es probable que lo consigas. Tu golpe de suerte será con los números 06, 31 y 55, y trata de complementarlos con tu fecha de nacimiento. Tu ángel de la guarda te aconseja tener comunicación con lo divino, pues las ideas que te llegan son las respuestas a tus peticiones. No te hagas ninguna cirugía en estos días.

Leo

Ten cuidado esta semana con las energías cruzadas, a tu signo lo rige el Sol, y la Luna llena azul puede afectarte en tu trabajo o vida personal, así que te recomiendo que este lunes te pongas agua bendita en todo tu cuerpo y prendas tres velas blancas para cortar esas energías negativas. Te pones al corriente con unos pagos atrasados. Alguien importante te ayudará a crecer en lo profesional. Trata de no pelear con nadie y estar más tranquilo. Te ofrecen un trabajo y será en otro país. Te busca tu mami para invitarte a salir de viaje. Arreglas papeles de juzgados que saldrán a tu favor. No dejes el ejercicio y sigue con tu dieta. Tu ángel de la guarda te recomienda que esta semana te asocies en un negocio o busques ayuda para crecer en lo profesional. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 y 87.

Virgo

Esta semana con la Luna llena azul se afectará tu salud y tendrás problemas con tus compañeros de trabajo, tu signo es muy sentimental y este fenómeno te afectará, así que te recomiendo que este lunes prendas una veladora roja con perfume tuyo y te pongas algo de cobre o de plata para cortar esa energía negativa. Tendrás una semana de grandes cambios personales, alejas a esas personas que no son para ti. Trata de no gastar de más e inicia la cultura del ahorro. Cuídate de infecciones de piel o de transmisión sexual. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 27 y 33, y combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Tu ángel de la guarda te recomienda que esta semana te des permiso de recibir la felicidad. La compatibilidad de tu signo será con los signos de Piscis, Aries y Géminis.

Libra

Ten cuidado esta semana con los pleitos y problemas en tu trabajo, tu signo es de aire y este lunes estarán revueltas las energías, eso se sentirá en el ambiente, por eso te recomiendo que te pongas un listón rojo en la muñeca derecha, cargues una imagen religiosa en tu cartera y prendas una veladora blanca para cortar todo lo negativo. Esta semana tendrás buenas oportunidades de trabajo y te dan un reconocimiento económico. Verás a alguien del signo de Aries o Capricornio que traerá mucha suerte a tu vida. Te busca tu papá para que le ayudes en su jubilación. Tu ángel de la guarda te recomienda que te expreses en todos los sentidos y no guardes rencores del pasado. Recuerda que la creatividad divina se expresa a través de tus acciones, así que ponlo en práctica. Tus números de la suerte son 19, 32 y 77.

Escorpión

Emprenderás esta última semana de octubre un cambio radical en tu vida hacia lo positivo y más porque es tu época de cumpleaños, así que debes prepararte para lo que pasará y estimula tu suerte poniéndote mucho perfume y coloca una moneda de plata en tu cartera. Pagas tus deudas. Trata de no creerte todo lo que te prometen y siempre avanza con los pies en la tierra al hacer un trámite, así no caerás en fraudes. Ten cuidado con problemas de estómago. Ya no seas tan aburrido contigo mismo, dale un propósito a tu vida. Tu ángel de la guarda te dice que por fin tendrás éxito en tus logros profesionales. Tus números de la suerte son 17, 32 y 66. Tu compatibilidad es con los signos de Tauro, Leo y Capricornio, y más en lo amoroso. Los que están casados no discutan tanto y platiquen sus inquietudes de pareja.

Sagitario

Deberás protegerte esta semana de los nervios y de alteraciones en el estado de ánimo, enfrentarás problemas del sistema nervioso y económicos, por eso te recomiendo ponerse listones amarillo y rojo en tu tobillo derecho amarrados con tres nudos, y échate mucho perfume después de bañarte para que las energías negativas no te lleguen. Será una semana pesada en el trabajo, concéntrate. Recuerdas a un amor que se fue sin decirte nada, pero mejor cierra ese círculo y avanza. Te notifican una demanda o arreglas algo de notario público. Los signos más compatibles contigo son Acuario , Aries y Leo. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55 y 81. No hagas caso a lo que dicen de ti, sigue igual de auténtico. Tu ángel de la guarda te dice que parte de tu misión en la vida es enseñar y guiar a los demás.

Capricornio

Tendrás muchas variantes en tu vida personal esta semana, eres el pensador del Zodíaco y la Luna llena azul afectará tus emociones, por lo que tendrás pensamientos negativos o de venganza, así que te recomiendo que este lunes prendas una veladora blanca y te pongas una medalla de una imagen religiosa en el cuello para protegerte de lo negativo. Le dices adiós a eso que no es para ti, el amor se da sin condición y esa persona que no te valoró es mejor que se vaya. Tu ángel de la guarda te dice que tu propio miedo es el mayor obstáculo en tu vida, así que trata de eliminar esos bloqueos y avanzar en lo profesional. Te busca un amor nuevo del signo de Virgo o Tauro que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 27, 31 y 99. Retoma ese proyecto de ingeniería o sistemas que tienes en mente.

Acuario

Esta semana debes tener cautela en tus decisiones de trabajo y personales, porque sentirás bloqueos para tomar decisiones. Tu signo es de aire y la Luna llena azul causará efectos y te hará pensar cosas que no son, por eso te recomiendo que este lunes te pongas un listón rojo en la muñeca derecha, cargues una moneda de plata en tu cartera y te pongas mucho perfume después de bañarte para cortar esas energías negativas. Deja las frustraciones y complejos a un lado y toma la felicidad, no importa cómo llegue el amor. Con tu pareja toma en cuenta los hechos y no sólo las palabras. Tu ángel de la guarda te recomienda tener gratitud. Tus números de la suerte son 15, 37 y 88, trata de combinarlos con tu fecha nacimiento. Un amor del signo de Aries, Libra o Sagitario te reclamará porque no cumpliste algo.

Piscis

Tendrás energías revueltas esta semana en cuestiones laborales y personales, por eso te recomiendo no sacar ningún crédito y no hacer cambios de trabajo. Tu signo es de agua y te rige la Luna, y como la fuerza lunar se intensificará, te recomiendo que este lunes te pongas un listón rojo en el tobillo derecho y te bañes con agua bendita y jabón neutro para que cortes todo lo negativo. Te proponen un negocio de ventas. Seguirás de lo más enamorado y piensas en formalizar; tu mejor compatibilidad de pareja es con el signo de Piscis, Géminis o Virgo. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 27 y 51. Tu ángel de la guarda te pide prestar atención a tus sueños, que recibirás una guía divina mientras duermes y la solución a tus problemas. Te busca alguien del signo de Géminis para reclamarte algo amoroso.