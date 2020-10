Horóscopos 16 de octubre; Mhoni Vidente predice tu futuro hoy viernes

Compartir esta publicación













Horóscopos 16 de octubre 2020, se muestra un día muy interesante para ti, no te pierdas las predicciones de la pitonisa Mhoni Vidente . Entérate este viernes 16 de octubre lo que te deparan los astros del cosmos en el amor, trabajo y en temas de dinero.

Este día se presenta un poco difícil en bastantes casos, por lo que es importante leer detenidamente lo que te espera. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodiaco. Esta es la predicción de los horóscopos por signo del zodiaco para el viernes 16 de octubre del 2020.

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy viernes 16 de octubre del 2020. En este viernes entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero… Aquí podrás conocer el pronóstico para todos los signos del zodiaco. Hoy es importante la actitud tomada ante las distintas situaciones y cambios que se dan en la mayoría de los signos.

Horóscopos 16 de octubre; Aries

Tu entusiasmo en el trabajo irá aumentando a medida que pasen los días Aries. Tendrás noticias favorables acerca de un proyecto profesional que te interesa. Intenta ser prudente a la hora de hablar de tu dinero, así tendrás mejor suerte. Tienes a los astros favorables para ti en estos días. Hoy comienzas una racha muy buena en el amor, saca partido al momento. Se avecinan las posibilidades de una nueva conquista con alguien del signo Cáncer. Te vas dando cuenta de que tienes que eliminar ciertos recuerdos de tu vida. No pretendas que todo el mundo vea las cosas igual que tú, sé flexible. Trata de olvidar las responsabilidades por un momento, disfruta de la vida. Estás con mucho ánimo y has renovado tu energía y tu vitalidad lo que beneficia a tu salud.

Horóscopos 16 de octubre; Tauro

Tauro tendrás éxito en algún proyecto gracias al apoyo o a la influencia de un amigo. Te sobrará energía y entusiasmo en el trabajo, empezarás a cosechar éxitos. Vas a ver ganancias donde los demás verán pérdidas, usa tu intuición. Vas a tener que morderte la lengua ante un superior, pero es necesario. Trata de no tener un enfrentamiento con tu pareja hoy por un problema de familia, intenta controlarte y mantener en lo posible la calma. Tendrás mucho contacto con la familia y lo pasarás muy bien con los más pequeños. Sal a divertirte en tu tiempo libre, necesitas expansión y despejarte un poco. En el amor va a llegar algo o alguien que renueve tu vida y te de nuevas ilusiones. Por precipitarte podrías estropear algo que estás haciendo, sé paciente. Tienes más ánimos para salir a divertirte y a despejarte, si lo haces lo pasarás bien.

Horóscopos 16 de octubre; Géminis

Si pidieras consejo profesional Géminis, la economía te podría ir bastante mejor. Tendrás noticias sobre tu economía, que serán más positivas de lo que esperas. Si te dedicas a ayudar a todo el mundo al final te resentirás, ponte un límite. Te esperan novedades en el trabajo y en la economía, pero son positivas. Tienes que dejar atrás las dudas y nostalgias del pasado que no te benefician. En el terreno del amor conseguirás lo que estabas buscando y con más facilidad de lo esperado. Tienes ganas de salir a conocer algún sitio nuevo y te vendría bien hacerlo. Deberías escuchar más los consejos de tu familia sobre el dinero, te conviene. Aprovecha el tiempo libre y no te cargues con obligaciones, carga las pilas. Te sientes optimista y con positividad, contagiarás entusiasmo a los que te rodean. Quieres hacer un viaje, pero necesitas ahorrar un poco, si te interesa, lo harás.

Horóscopos 16 de octubre; Cáncer

Cáncer en el trabajo harás las cosas a tu manera y en este día todo funcionará bien. No presumas mucho de dinero en estos días, te podrías llevar un disgusto. Oportunidad para sacar adelante tu economía. Hoy se abren caminos interesantes. No prestes atención a los comentarios malintencionados que escuches. La visita de un amigo o de alguien de tu familia te dará una gran alegría. Sentirás una gran atracción hacia una persona que hace poco conociste, ten mucho cuidado. Si tienes pareja estable evita situaciones que puedan causar celos innecesarios. Poco a poco te irás recuperando del cansancio o la tensión que acumulabas, tu salud mejorará. Te sientes con mucho dinamismo, harás de todo y con resultados satisfactorios. Las prisas te crisparán los nervios, así es que intenta evitarlas de algún modo. Tendrás algunas tentaciones poco saludables, debes intentar controlarte.

Horóscopos 16 de octubre; Leo

Leo tendrás un día estupendo si tienes que hablar en público o presentarte a una entrevista importante. Ten cuidado con las ofertas que aparentemente ofrecen mucho, suelen resultar fallidas. Tendrás muy buenas ideas, aplicables tanto a tu trabajo como a tu vida personal. Te llegará un dinero inesperado, no lo gastes enseguida. Disponte a hacer algo diferente en el amor y no dejes que la rutina deteriore tu relación. Vas a disponer de una posibilidad nueva de solucionar lo que hasta ahora te parecía imposible. Las relaciones con vecinos, parientes y amigos estarán en un tono armonioso. Te has levantado muy bien, quieres hablar con amigos que hace tiempo no ves. Si descansas adecuadamente aumentarán tus defensas contra catarros y gripes, si no lo haces tu salud puede resentirse. Querrás resolver los problemas de todos y puedes agotarte. No te inquietes por nada que surja fuera de lo establecido.

Horóscopos 16 de octubre; Virgo

Día de suerte Virgo, hoy van a surgirte oportunidades que debes aprovechar, no vaciles. El dinero parece escaparse de tus manos, no te atormentes, tómalo todo con calma. Vas a tener noticias muy alentadoras de una opción de trabajo que estaba estancada. Tiendes a abusar de tu suerte y gastar a manos llenas, debes ser más prudente. Sigue tus intuiciones, no intentes justificar tus sentimientos. Sigue con los planes que te has propuesto y te asombrarás de lo que consigues. Superarás cualquier sentimiento nostálgico que te invada por no estar con quien amas. No te dejes abatir por una decepción, hoy todo es posible, inclusive reconciliaciones. No des cabida a nada triste, aleja ideas pesimistas. Plantéate metas concretas. Todo cambia positivamente y te concentrarás en lo que realmente vale la pena. No permitas que personas irresponsables y perezosas te estropeen éste día.

Foto: Especial

Horóscopos 16 de octubre; Libra

Sé prudente y no prometas lo que no podrás cumplir Libra, retoma el control de tu vida. Organizar tu tiempo contribuirá a que tu jornada de trabajo sea mucho más productiva. Recibirás un ingreso extra que debes poner aparte para que no se te diluya. Aumenta tu curiosidad intelectual y tu elocuencia. Posibles encuentros muy agradables. En asuntos del amor, sabrás qué hacer y decir, prepárate para lo inesperado. Solucionarás muchas cosas que estaban confusas y aclararás dudas sentimentales. Día ideal para hablar con tu pareja respecto a lo que te molesta en la relación. No quieres ni oír hablar de las tareas domésticas, pero debes involucrarte. Tus problemas se van a ir resolviendo, no te inquietes. Escucharás buenas noticias que te darán una perspectiva nueva y diferente. Algo que te parecía muy difícil de lograr se visualiza con mayores posibilidades.

Horóscopos 16 de octubre; Escorpio

Lograrás un avance considerable en el trabajo Escorpio, aunque tendrás que afrontar situaciones imprevistas. Día favorable para las gestiones relacionadas con pequeños negocios familiares. La forma directa con que actúes determinará el éxito de un proyecto estancado. Recuperarás lo que perdiste y avanzas en una gestión que estaba medio paralizada. No te dejes llevar por quienes te llenan la cabeza de ideas que no son reales. Confiesa tus preocupaciones a alguien de confianza, te dará otro punto de vista. Una conversación sincera es todo lo que necesitas para arreglar un malentendido. En temas de amor no te desalientes y convierte cualquier demora en un reto para salir adelante. Es hora de decirle no a los pensamientos negativos y las sospechas infundadas. Procura ir a donde puedas descansar, divertirte y pasar el día lo mejor posible. No dejes que se te escape la dicha por estar haciendo caso a chismes o a rumores.

Horóscopos 16 de octubre; Sagitario

Sagitario descubrirás que las cosas en tu trabajo no son tan graves como te parecían en un principio. Un próximo cambio laboral te colocará en el camino para solucionar tu economía. Poco a poco verás resultados en gestiones legales o laborales ahora estancadas. Ahora las cosas no marchan del todo como quisieras, pero se avecina un cambio. Cuídate de las personas falsas que se te acercan con palabras manipuladoras. No te conviene dar opiniones radicales en problemas sentimentales de parejas. Tu vida amorosa se armoniza pero las cuestiones laborales están algo enredadas. Muy pronto te podría llegar una noticia asociada con un viaje que estaba paralizado. No olvides que el secreto de tu salud está en la actividad física. Inicias el día con situaciones y noticias que ni siquiera habías sospechado. No sometas a tu organismo a una dieta drástica. Aliméntate de forma racional.

Horóscopos 16 de octubre; Capricornio

No te arriesgues a lo desconocido en el trabajo y mantén la prudencia Capricornio. Un asunto confuso se aclara y verás soluciones donde antes hubo impedimentos. Recibes noticias relacionadas con un pago atrasado en unas circunstancias inesperadas. Tu vida en el amor debe ocupar un lugar preferencial dentro de tus prioridades, no esperes a que otros actúen. Si abres bien los ojos nadie podrá engañarte. En tus manos está convertir algún contratiempo en un motivo para salir adelante. Elimina del presente actitudes pasadas que ya no funcionan. Te impulsas a hacer muchas cosas que quizás, en el pasado, no te habrías atrevido. Ve considerando la posibilidad de un viaje corto, tal vez un fin de semana. Hoy es un buen día para iniciar un plan de ejercicios, no dejes que te venza la pereza. No te inquietes por algunos malestares físicos pues tienden a ser transitorios.

Horóscopos 16 de octubre; Acuario

Acuario una circunstancia inesperada te forzará a hacer un gasto extra, no te desanimes. Te van a llegar ideas que debes poner en práctica en el trabajo porque serán muy productivas. Tendrás los recursos necesarios para algún gasto inesperado. Existe buena comunicación y pronto empezarás a cosechar lo que ahora siembras. Ten cuidado con propuestas aparentemente legales pero peligrosas. Un regalo de quien menos pensabas te alegrará el día. Descubrirás el amor de una forma inesperada. Si te sientes sin ganas o triste no te impacientes, lo que buscas llega a tu vida. Debes estar alerta y no disgregarte en cuestiones que no vale la pena considerar. Mantén tu entusiasmo en todo lo que hagas hoy y verás grandes resultados. Lo que supones complejo y difícil de realizar se solucionará satisfactoriamente. Anímate frente a los contratiempos para que no te agobien.

Horóscopos 16 de octubre; Piscis

Con una mente fresca Piscis, tus pensamientos serán concretos y atraerán a ti el dinero. Conseguirás superar obstáculos y sacar adelante tus proyectos de trabajo. Usa tus recursos y no dependas de gestiones ajenas para prosperar laboralmente. Haz un presupuesto, si tienes necesidades domésticas no derroches tu dinero. En estos días te darás cuenta de los sentimientos hacia ti de alguien que conoces. En el hogar tendrás paz y tranquilidad, el ambiente estará bastante relajado. Atraviesas una pequeña crisis en el amor, pero pronto vendrán otros tiempos. Algún amigo necesita que le prestes ayuda, pero no hace falta que te excedas. Ten siempre un plan alternativo por si algo cambia tus planes a última hora. No cometas excesos que te puedan pasar factura después, cuídate un poco. Tendrás mucho cuidado con lo que comes y esta actitud será beneficiosa para tu salud en este momento.