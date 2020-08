Horóscopos 15 de agosto; Mhoni Vidente predice tu futuro hoy sábado

No te pierdas los horóscopos de este sábado 15 de agosto 2020, hay cosas muy importantes para este día, no te pierdas la predicciones de Mhoni Vidente

Horóscopos 15 de agosto 2020, este día se muestra lleno de revelaciones para ti, no te pierdas las predicciones de Mhoni Vidente.

Es importante leer detenidamente lo que te espera. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodiaco.

Esta es la predicción de los horóscopos para el sábado de agosto del 2020.

Entérate este sábado 15 de agosto lo que te deparan los astros del cosmos en los horóscopos. Conoce lo que te depara en temas como el amor, trabajo y dinero.

Horóscopos del sábado 15 de agosto

Aries

En el horóscopo del tarot te salió al carta El Mundo, que te indica que tu destino está en tus manos y es tiempo de hacer cambios positivos para vivir mejor y empezar a formar un patrimonio para tu futuro. Tu signo siempre ve por los demás y eso a veces le hace desgastarse mucho, así que evita darle importancia a cosas que no la tienen. También la carta te dice que es tiempo de formar una familia; a los que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Géminis, Leo o Capricornio que será muy compatible. En los próximos días tendrás juntas de última hora para cambiar de puesto. Te surgirán dudas en estos días por saber con quién te quedarás en la vida, por esos dos amores que mantienes; será mejor que optes por el que te hace sonreír, que eso te hará feliz. Tus números de la suerte son 27 y 88.

Tauro

Te salió la carta El Ermitaño en el horóscopo del tarot, que te indica liberación de todas las energías negativas de tu pasado que cargabas y la continuidad con tu proyecto de vida para ser exitoso. En los próximos días te sentirás abrumado por la carga de trabajo y presiones, tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Ten cuidado con dolores de cabeza y pecho, trata de ir con tu médico para una revisión. Sigue con la dieta; en caso de que pienses hacerte una cirugía estética, te saldrá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el viernes y será con los números 13 y 29. Procura ponerte algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Ten siempre presente que debes darle tiempo al tiempo, y más en el amor.

Géminis

La Templanza es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, lo que te augura fluidez de energías positivas y la llegada de la abundancia a tu vida; podrás realizar cualquier cambio laboral, que la fuerza espiritual estará de tu lado y debes aprovecharla. También la carta te dice que eres el indicado para sacar adelante a tu familia de cualquier problema. Presentarás exámenes o te realizarán alguna prueba, así que trata de salir bien en todo. Eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas envidias alrededor, por eso necesitas protegerte y nunca confiarte de nadie, así que trata de ponerte mucho perfume y usa ropa de colores fuertes. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti, sigue así de original y serás más feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 24 y 59.

Cáncer

La carta La Sacerdotisa es la que te salió en el horóscopo del tarot, te dice que debes ser consistente con cualquier decisiones que tomes en tu vida personal, pues afectará tu futuro y ten en cuenta que los tropiezos son experiencias de vida. Este fin de semana será de suerte, debes aprovechar esa corriente de abundancia y te sentirás de lo más afortunado en todo lo que te rodea. Ten cuidado con problemas de riñón o infección de transmisión sexual, es tu punto débil. Eres bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de ti, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos de quien quiere aprovecharse de ti. A los que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries, Géminis o Libra que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte en lotería con los números 09 y 21.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió El Sol, que te dice que tu fuerza interior se fortalecerá y tu poder de convencimiento se hará presente en tu ámbito laboral y personal; debes aprovechar esta racha de buena suerte. Tu lado místico y persuasivo estará muy elevado, sentirás qué viene para tu futuro y qué te conviene más. Reconocerán tu esfuerzo en el trabajo y eso te hará sentir de lo mejor. Ten cuidado con problemas de pareja y no seas tan celoso. Estarás ocupado con festejos y te darán regalos por tu cumpleaños. Sigue con la dieta, tu punto débil es el intestino o estómago; mantente en forma y sigue con el ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el 14 de agosto en la lotería con los números 09 y 21. Un amigo te pide dinero prestado. A los solteros les llegará un amor del signo de Libra, Acuario o Aries.

Virgo

Te salió La Torre en el horóscopo del tarot, indica que debes pensar en tu futuro y asegurar tu patrimonio, estás en el tiempo de tomar decisiones firmes para obtener el éxito. Este fin de semana saldrás de viaje, tu buena energía depende de estar en constante movimiento. Paga cuentas atrasadas y pon todo en orden. Ya no seas rencoroso con tus familiares, aprende a olvidar y no le des importancia a situaciones pasajeras. A los solteros les llegará un amor del signo de Cáncer, Libra o Aries que será su pareja ideal. No confíes mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar. Tus números de la suerte son 12 y 30. Tu mejor día será el 16 de agosto, tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con proyectos de negocios; usa los colores rojo y azul fuerte para que se multiplique tu energía.

Libra

Los Amantes es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa gratitud con todos los que te ayudan a ser mejor persona y estar bien económicamente, pero también desapego para romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo ese amor que no era para y ti sólo te quitaba energía positiva. La carta también refleja la grandeza que eres como ser humano y que no tendrás límites en lo que quieras realizar, pero te recomienda que pongas en su lugar a cada persona y no te involucres en chismes, y menos laborales. Extrañas a tu ex pareja, pero cada vez que se separan el amor los une más, así que no estés triste. Programa tu cita con el médico para un chequeo. Tu día de suerte será el 15 de agosto con los números mágicos 05 y 31, y usa los colores naranja y rojo para atraer la abundancia.

Escorpión

En el tarot te salió la carta As de Oros, significa plenitud de vida y amor correspondido, y que tu grandeza como persona no tendrá límite y realizarás cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. La carta también te indica que debes seguir con tus estudios o especializarte para alcanzar el éxito. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo cometemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Los solteros conocerán a un amor nuevo del signo de Cáncer o Capricornio que será muy compatible. Ya no seas tan terco si esa situación de negocio o laboral no se da, mejor trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 13 y 29.

Sagitario

Te salió la carta Rey de Oros en el horóscopo del tarot, eso indica apertura a todo lo nuevo y que busques tu paz interior, sobre todo que tengas cuidado con las decisiones que tomes en estos días y pienses dos veces lo que vayas a hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral. Vas por buen camino en cuestiones amorosas, la persona con la que estás en este momento es la indicada para formar una relación seria. Los solteros conocerán a un amor nuevo del signo de Libra, Capricornio o Aries que será muy compatible. Ten cuidado con algún problema de salud. Son tiempos de renacer espiritualmente, es decir, pídele al universo lo que necesitas y se te dará. Te llega una demanda legal que resolverás de la mejor manera. Tu día de suerte será el sábado con los números 06 y 55.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió As de Espadas, indica que eres la inspiración de muchas personas y brindas confianza, con tu chispa carismática haces que todo avance sin contratiempos. Tendrás dificultades en el trabajo o escuela, por eso debes mantener la calma y ser prudente con todo lo que comentes sobre los demás; tu signo se caracteriza por ser sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. La carta también implica que crecerás en lo económico y podrás comprar un coche o casa con algún crédito. Te llega un dinero extra por lotería con los números 31 y 40, agrégales tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con tu buena racha amorosa, no dudes en formalizar, que esa relación prosperará. Si eres soltero te llegará alguien del signo de Escorpión o Tauro que será tu pareja ideal.

Acuario

La Estrella es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que podrás atraer con facilidad la abundancia a tu vida, pero evita tomar los problemas de manera obsesiva y deja que todo fluya en tu espacio. También esta carta te dice que llegará un amor muy sincero a tu vida que será del signo de Tauro o Aries, así que trata de estar en total disposición de enamorarte. Los que están en pareja tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos, así que trata de no llevar a más esa situación. Te llega un dinero extra por lotería con los números 27 y 88, y trata de jugarlos el domingo para que tu suerte se multiplique. Ten cuidado con tu mascota para que no enferme. Mandas a arreglar tu coche o le toca el mantenimiento. Arreglas algún problema legal. Sigue con el ejercicio para mantenerte en forma.

Piscis

Te salió la carta El Emperador en el horóscopo del tarot, eso indica que tendrás un fin de semana de suerte y la guía de un ser espiritual te ayudará a estar mejor en todos los sentidos. Podrás resolver cualquier asunto laboral que tengas pendiente, recuerda que estás en tu época de renacimiento de tu energía cósmica y eso hace que tu energía positiva crezca. También la carta te indica que procures más a tu familia, no descuides los lazos amorosos, ya que después te puedas arrepentir. Te invitan a salir de viaje o irte a trabajar fuera del país, eso te ayudará a crecer económicamente. Ten cuidado con los accidentes y trata de ser más precavido en la calle. Compras una computadora para tomar un curso de diseño. Tus números de la suerte son 20 y 51. Recibes un dinero por una deuda del pasado.