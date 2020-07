Horóscopos Walter Mercado: Esto es lo que te depara este 16 de julio

Compartir esta publicación













Walter Mercado es uno de los adivinos más famosos que haya habido en esta peóca. Durante años su peculiar estilo de dar predicciones lo colocó como el punto de referencia para conocer lo que nos depararía el día y aunque hace tiempo dejó de estar entre nosotros, sus horóscopos siguen, gracias a que aún tiene ‘contactos’ con su sobrina, quien se encarga de compartir con nosotros lo que Walter Mercado tiene para decirnos.

Esto es lo que te espera para este jueves 16 de julio, según Walter Mercado

ARIES: Organiza bien tus tiempos de trabajo, no dejes para después lo que puedes hacer hoy, pues sólo te causarán tensión. Ser eficiente es bueno, pero hay que saber poner límites a tu superiores.

TAURO: Estás en busca de inspiració y la puedes encontrar en leer un libro o escuchar música. Recuerda que cualquier momento es bueno para realizar una buena acción.

GÉMINIS: Las dificultades que se han presentado son sólo parte del aprendizaje que la vida tiene para ti, así que ten paciencia, que de esta saldrás, con más fuerza y sabiduría.

CÁNCER: No es fácil, pero alguien tiene que ver por las causas justas, no claudiques, tu lucha dará resultados. Se positivo, que las recompensas están por llegar.

LEO: Cuida tus palabras, no es bueno contar todo a todos, sé un poco celoso de lo que sabes y lo que planeas. Sé prudente, pues las palabras incorrectas pueden causar mucho daño.

VIRGO: Es tiempo de renovación, todo lo viejo, sácalo de tu vida. Evita caer en conflictos, no es buen momento para caer en roces y provocaciones.

LIBRA: Recuerda que no estamos en época de andar en la calle, así que cuando quieras salir, recuerda que debes ser paciente, pues la salud es primero. Son días de demostrar a tu familia lo mucho que la amas

ESCORPIÓN: La vida amorosa no siempre es fácil, es momento de reflexionar qué es lo que quieres, si ya estás listo o lista para un nuevo amor o si aún no cierras el ciclo. La situación económica puede mejorar.

SAGITARIO: Los frutos de tu trabajo se empiezan a notar, sigue por el mismo camino, pero mantén la humildad y nada podrá detenerte 2.

CAPRICORNIO: Las cosas no han salido como quieres, pero no vale la pena lamentarse, aprende del error y continúa.

ACUARIO: El dinero comienza a acercarse, no desistas de tus proyectos, el trabajo que has hecho va por buen camino. Habla con tu pareja y dile que no es momento de malgastar los recursos.

PISCIS: No te dejes vencer. Si las cosas no han ido bien, sólo has descubierto una nueva manera de la cuál no era y estás más cerca de encontrar la correcta, mantente firme y conseguirás tus propósitos.