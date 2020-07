Horóscopos Walter Mercado: Esto es lo que te depara este 20 de julio

Es el inicio de una nueva semana y para que te vaya de lo mejor, no te puedes perder todos los horóscopos de Walter Mercado

Es el inicio de una nueva semana y para que sea el mejor de los inicios te compartimos los mejores consejos de los horóscopos de Walter Mercado. El vidente más famoso del siglo sigue compartiendo con nosotros su sabiduría a través de su sobrina.

Consejos de Walter Mercado para este lunes

ARIES: Es momento de despertar de la fantasía y de dejar de creen en las promesas que una y otra vez no se han cumplido. También hay que darle espacio a nuevas personas, deja ir a quienes no te dan lo que buscas.

TAURO: Es un día de mucha suerte para ti. Si necesitas ayuda, no pierdas la esperanza, pues la persona menos esperada te tenderá la mano.

GÉMINIS: En lo profesional y económico has tenido un crecimiento importante, bien hecho, pero es momento de que hagas caso a esos achaques que empiezas a notar. Ve al médico y no dejes pasar los días.

CÁNCER: El error es parte de la vida y del aprendizaje, es momento de comenzar a dejarlos atrás, lo hecho, hecho está, así que, ¡adiós lamentos! Es momento de ver todo lo positivo que has conseguido.

LEO: Estarás rodeado de amor, hoy no te faltarán las muestras de cariño de todos los que te rodean. No dejes que esto nuble tu juicio, ante cualquier decisión, analiza friamente.

VIRGO: Lo primero es la familia, pero hay alguno familiares que no entienden eso y te causarán problemas, es momento de ponerles un alto. No dejes que los problemas crezcan. Pon un alto contundente.

LIBRA: Estarás involucrado en un problema familiar, aunque no sea directamente tuyo. Esto podrá influenciar mucho tus decisiones, así que analiza bien lo que vas a hacer. El que no arriesga no gana, así que para conseguir lo que quieres en momento de ‘echar la carne al asador’.

SCORPIO: No es buen momento para despilfarrar el dinero, analizar bien tus gastos y recuerda que este 2020 cualquier cosa puede pasar, la recomendación es que ahorres o inviertas de la manera más segura que conozcas. bilidades de las que ya tienes. Libérate de lo que te ata o deprime.

SAGITARIO: La vida no es tan sencilla como la pensábamos cuando éramos niños, pero ahora comienzas a entender este rompecabezas, conserva la calma. No te des por vencido en ese objetivo que persigues y que parece lejano, con esfuerzo y con las personas correctas, todo es posible.

CAPRICORNIO: Un buen amor está a punto de tocar la puerta, así que mucha atención, este te ayudará a crecer personalmente y profesionalmente. No lo dejes pasar.

ACUARIO: Eres una persona sumamente profesional y eso se hará más que evidente. por lo que tus jefes ya comenzarán a considerar que tienes lo suficiente para una responsabilidad más alta, y por supuesto, un mejor sueldo. .

PISCIS: El dinero te sonríe, piscis, pero pueden venir gastos inesperados, así que no despilfarres.

