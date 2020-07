Ocupan tres camas en hospital covid alterno de Laredo

Compartir esta publicación













Las autoridades municipales dialogan con oficiales del Estado de Texas para tratar de flexibilizar los criterios que se utilizan para aceptar pacientes contagiados con Covid-19 en el hospital alternativo del hotel Red Roof Inn en Laredo, pues aunque su capacidad es de 106 camas, apenas ocupan tres.

Ramiro Elizondo, jefe interino de bomberos y coordinador de emergencias en la ciudad, dijo que los requisitos son estrictos y por esta razón sólo seis pacientes han sido aceptados desde que abrió sus puertas hace una semana.De hecho, ayer solamente había tres pacientes internados porque los restantes tres fueron dados de alta el fin de semana.

“Tenemos pláticas con los oficiales del Estado para tratar de convencerlos para modificar los requisitos, a fin de recibir más pacientes en estas facilidades que se abrieron para descongestionar los dos hospitales con enfermos de Covid-19”, indicó.

El hotel Red Roof Inn se habilitó como nosocomio alternativo para pacientes con Covid-19 que no necesitan cuidados intensivos con el objetivo de que los dos hospitales grandes, el Centro Médico de Laredo y el de los Doctores, se concentren en los pacientes más graves con su personal y espacio.

Sin embargo, pese a que tiene una semana abierta y una capacidad para 106 pacientes, el hospital alternativo apenas ha atendido a seis, ante la desesperación de las autoridades municipales que esperaban ver más ayuda.

Este nosocomio es sólo para pacientes de más de 18 años, que no tengan tendencias suicidas, homicidas o violentas, que no tengan alteraciones mentales, que no tengan discapacidades ni heridas que requieran atención diaria o procedimientos de cuidados de aerosol.

Tampoco se aceptan pacientes con problemas de alcohol, que no puedan tomar medicamentos orales o que requieran de comidas complejas, a enfermos con unos 14 días de expectación de vida, con dificultades para respirar y oxigenación baja.