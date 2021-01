Sin camas con ventiladores en IMSS e ISSSTE de Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













La alta demanda de oxígeno para pacientes con coronavirus y la saturación de camas con respiradores en el Hospital del IMSS, los ha dejado sin la capacidad de atender a un solo paciente más que requiera de un ventilador, obligando a que sean trasladados a la Unidad Covid-19 del Hospital General que no sólo ha tenido que recibir pacientes del IMSS, sino también del ISSSTE.

El fin de semana, tres derechohabientes del IMSS fueron internados en urgencias con la necesidad de oxígeno, pero tuvieron que ser trasladados a la Unidad del Hospital General ante la falta de camas con ventiladores -desde hace un par de semanas están al 100 por ciento de ocupación hospitalaria y con ventilador, según la plataforma federal del IMSS-.

La comunidad médica atribuye el drástico incremento en casos de coronavirus y su derivada saturación de las camas hospitalarias, a la gran movilidad generada en el marco de los festejos de fin de año y Día de Reyes, saturando los 40 ventiladores en hospitales de la localidad, de los que el IMSS cuenta con 15, el Hospital General con 20 y el resto en el ISSSTE.

El incremento exponencial de contagios en Nuevo Laredo en los últimos días -con hasta 64 casos en un solo día y otros con más de 40-, y el internamiento diario de hasta cinco nuevos pacientes en la Unidad Covid derivó a que el Hospital General cerrara la consulta externa y suspendiera las cirugías selectivas para sólo atender urgencias severas, como lesiones en accidentes y otras afecciones emergentes.

“Diariamente acuden hasta seis personas en busca de oxígeno, en estado delicado y que han causado la saturación de la Unidad Covid, donde hay 32 internados y cinco intubados graves.

“Del IMSS y el ISSSTE nos están mandando sus pacientes, no tienen oxígeno, es lo que nos tiene alta las cifras, por lo que ya estamos ocupando el área de encamados que se convirtió previendo esto; ahí tenemos a tres pacientes positivos”, declaró Jesús González Cepeda, director del Hospital General Solidaridad y responsable de la Unidad Covid.

Indicó que en el caso de quienes acuden en busca de oxígeno, se atienden por medio de lo particular, el problema es que van a Urgencias cuando ya no pueden respirar, esto como última opción porque no encuentran tanques de oxígeno, y por su gravedad suelen ser internados.

Finalmente, insistió a los neolaredenses aplicar las medidas sanitarias que se dieron a conocer desde marzo que son el uso cubrebocas, lavado de manos, respetar la sana distancia y el uso del gel antibacterial, ya que será la única manera de revertir la enorme cantidad de hospitalizaciones y contagios.

