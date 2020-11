COVID-19: Suben a 27.1% hospitalizados en Laredo, Texas

Laredo, Texas alcanzó ayer la tasa hospitalaria de pacientes de Covid-19 más alta con un 27.1 por ciento.

De acuerdo al reporte del Departamento de Salud, ayer se registró también la cantidad más grande de pacientes hospitalizados con 130, de los que 44 estaban en las unidades de cuidados intensivos.

El reporte de oficiales de salud estableció que en las últimas 24 horas se reportaron 100 nuevos contagios y un fallecimiento.

Las autoridades informaron que se han hecho 121 mil 843 pruebas de Covid-19 con saldo de 19 mil 803 casos positivos de los que 18 mil 435 ya se recuperaron.

Además se reportaron 969 personas con el virus activo en la comunidad.

En cuanto a los fallecimientos, ayer se registró otro deceso para llegar a 399 desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo.

Cabe destacar que con esta tendencia, las medidas de restricciones continuarán, debido a que las autoridades de salud buscan reducir los contagios, que en elas últimas semanas ha ido al alza, lo que resulta preocupante.

UPDATE 11/29/2020: As we continue to see a surge in positive cases and hospitalizations, we ask the public to continue practicing safety measures to slow the spread of #COVID-19. For additional information, visit our website at: https://t.co/Xw8Cwy95FI #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/DGPrqyFXme

— City of Laredo (@cityoflaredo) November 29, 2020