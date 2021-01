Hospitalizan a médico Víctor Treviño en Laredo, Texas

LAREDO, TX.- El Doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud en Laredo y líder en la lucha contra el COVID 19 en la ciudad, fue internado la noche del martes en el Centro Médico de Laredo por problemas de salud no relacionados con este virus.

Esta mañana el Regidor Alberto Torres informó en las redes sociales que el doctor Treviño está bien y que este mismo miércoles debe reincorporarse a sus actividades normales.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan 15 muertes en los Laredos por Covid-19

📣We have 878 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 48.44% (+12 hospitalizations from 01/18) with 81 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/Vqf3iO0btz

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 19, 2021