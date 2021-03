Hospitalizan a ‘El Komander’ por una fuerte infección

Compartir esta publicación













El Komander, se encuentra internado en el hospital debido a una fuerte infección estomacal, según compartió él mismo a través de sus redes sociales.

El cantante publicó un video donde explicó que comenzó a sentirse mal hace unos días, luego de que comió pescado en mal estado. Fue ayer cuando no soportó más el malestar y decidió pedir atención médica.

“Me comí un pescado y no sé si este pescado algo tenía que no me cayó muy bien, pero bueno… estuve un poco malo de la panza”, contó a través de sus redes.

En un video compartido por el cantante, detalló que comenzó a sentirse mal desde hace unos días, pero el ayer ya no toleró el dolor y terminó en el hospital.

No es la primera vez que El Komander sufre un percance este año, pues en días anteriores su estado físico se ha visto afectado debido a un accidente que sufrió en su camioneta, sin embargo, el accidente no fue grave.

Los seguidores en sus redes sociales le han enviado comentarios deseándole una pronta recuperación, pues, además de la infección que padece, algunos usuarios comentan que últimamente el cantante luce muy demacrado y ha perdido peso.