Hoteles se preparan para Semana Santa sin covid

La Semana Santa se vislumbra como el inicio de la verdadera recuperación para los hoteleros del país, quienes terminaron 2020 con una ocupación promedio de 26.3 por ciento, para una estrepitosa caída de 33.9 puntos porcentuales, y para conseguirlo están echando mano de diversas estrategias que ayuden a conseguir lo más preciado en este momento: la confianza de los clientes.

Antes de la llegada del covid-19, la publicidad de los hoteles se centraba en el número de albercas, restaurantes o atracciones que tenían dentro de sus instalaciones; sin embargo, tras la pandemia el centro de las campañas de promoción está en los protocolos de sanidad.

Compañías de la industria como Xcaret y Grupo Presidente realizaron importantes inversiones para garantizar la salud de sus huéspedes y ofrecer servicios diferenciados.

Grupo Presidente ofrece un paquete con tarifa preferencial y gastos por si algún huésped enferma y desea pasar la cuarentena en el hotel, mientras que en el caso de Grupo Xcaret, la compañía invirtió 10 millones de pesos en la implementación de su modelo de Xeguridad 360.

“Lo que queremos transmitir es que somos un refugio para los turistas”, comentó Anita Hernández, gerente de comunicación y relaciones públicas de Grupo Xcaret.

Debido a las restricciones de movilidad, la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos del país se ubicó en apenas una cuarta parte de su capacidad.

Riviera Maya registró una caída de 49.6 puntos porcentuales, registrando durante todo el año una ocupación de 27.5 por ciento en promedio; en el caso de Nuevo Vallarta la caída fue de 43.6 puntos porcentuales, al promediar una ocupación de 3.8 por ciento.

Ciudad de México tuvo una caída de 41.7 puntos porcentuales, con una ocupación promedio de 23.8 por ciento. La próxima temporada de Semana Santa tendrá buena actividad para las empresas hoteleras, con las restricciones de 30 y 60 por ciento en ocupación que deben respetar.

HIGIENE Y TECNOLOGÍA

De acuerdo con Rocío Abella, socia de Human Capital de Deloitte, este es un momento en el que la industria de la hospitalidad debe poner mayor énfasis no solo en el canal online, sino en el “incremento de las experiencias phygital —unión entre el e-commerce y las tiendas físicas—, contracción en la demanda, el paso de mass market a personalización y la trust economy”.

“Antes las personas querían chocolates y otras amenidades en su cama, pero ahora lo que desean es gel antibacterial y guantes”, dijo por su parte Carolina Lacerda, directora nacional de Hotelería y Hospitalidad de la empresa de administración de inversiones JLL México.

Para la especialista, las compañías hoteleras deben facilitar a los clientes realizar procesos de check in a sus instalaciones sin pasar tanto tiempo en un espacio o que pueda hacerse desde los celulares.

“Tienen que modernizar sus procesos a través de la tecnología para que los huéspedes tengan diversas opciones de hacer los trámites y se sientan protegidos”.

Además de rigurosos procedimientos de limpieza, otra estrategia implementada por los hoteles es que a toda persona, sin importar la nacionalidad, que deba viajar a Estados Unidos, tiene acceso a la realización de prueba de covid-19 sin un pago extra.

En el caso de Grupo Xcaret, incluso si la persona no regresa a EU puede realizarse este procedimiento médico con un costo adicional de 19 dólares. “Lo importante es darle el servicio al turista, que no vea que no te importa cómo se regresa a su casa, sino que siempre se sienta protegido”, afirmó Hernández.

Por su parte, la empresa hotelera Grupo Presidente lanzó un paquete de seguridad al viajero en caso de enfermarse de coronavirus. Los huéspedes que duerman por lo menos tres noches en los complejos pueden adquirir una asistencia por 5 dólares al día que los protege si llegan a enfermarse de covid-19.

Raúl Vallejo Martínez, director comercial y de mercadotecnia de la compañía hotelera, explicó que la cobertura implica tarifa preferencial si deseas pasar la cuarentena en una habitación de Grupo Presidente, un monto de 50 dólares diarios para alimentación y hospedaje, 100 mil pesos para gastos de la enfermedad y 300 dólares para cubrir cancelaciones o posponer vuelos.

IMPACTO

De acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico en 2019 el sector representaba 8.7 por ciento del PIB, pero debido a la pandemia en 2020 la proporción cayó a 6 por ciento. La crisis provocó que algunas inversiones dentro de este sector fueran pospuestas temporalmente.

Wyndham Hotel invertiría 150 mdd en 2020, sin embargo la empresa decidió posponer 50 de esos millones para 2021. En el caso de Grupo Xcaret, la firma detuvo la construcción de su parque Xibalbá en Yucatán (inversión de 30 mdd) y pospuso la puesta en marcha de su hotel Casa de la Playa (inversión 85 mdd).

Hacia adelante, Deloitte prevé que la pandemia tendrá un efecto claro en los vencimientos inmediatos de deuda de varios grupos hoteleros en el mundo, los cuales al haber enfrentado una reducción tan drástica de los ingresos, las refinanciaciones serán fundamentales para “salvaguardar” su viabilidad.

Así, los retos de la comercialización hotelera durante la pandemia será uno de los temas que se abordarán en las conferencias y seminarios del Tianguis Turístico, el foro más importante de negocios en el sector en México, que se realizará de manera digital los próximos 23 y 24 de marzo.

ACUERDO ASSA Y AEROMAR

Por otra parte, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) logró un acuerdo para el pago de salarios atrasados a los trabajadores de Aeromar y aceptó prorrogar la revisión salarial debido a la crisis que sufre la empresa.

Durante la Asamblea General Extraordinaria de ASSA, con motivo de la revisión salarial 2020 de Aeromar, se tomaron por mayoría diversos compromisos generados entre la empresa (en particular con los dueños de la aerolínea) y dicho sindicato, en el que las Secretarías del Trabajo y la de Comunicaciones y Transportes fungieron como árbitro y testigo.

Y ADEMÁS NACE FONATUR SOLAR PARA EL TREN MAYA

El gobierno federal anunció que para la administración de las granjas solares que suministrarán electricidad al Tren Maya se creó la empresa Fonatur Solar y sus utilidades se irán a las comunidades locales, programas sociales y ambientales.

Al término de la presentación del documental Calakmul y Tren Maya, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, confirmó lo adelantado por MILENIO, que finales de este año planean la edificación de cuatro plantas solares ubicadas en Los Cabos, Tulum, Cancún y Cozumel, mientras que para 2021 se prevén otras tres, para Campeche, Calakmul y el sur de Quintana Roo.