‘Hoy no Circula’ es ilegal: abogado

El último decreto, publicado el pasado 3 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado, no incluye como medida de prevención el doble no circula

A nivel local se ha implementado una restricción de movilidad vehicular en fin de semana, sin siquiera haber sido publicada en tiempo y forma en el Periódico Oficial del Estado.

Desde inicios de la pandemia, la Secretaría de Salud en Tamaulipas incluyó como parte del decreto -acuerdo gubernamental- la aplicación del “Doble No Circula” para vehículos nacionales y extranjeros, que es considerado inconstitucional por abogados locales e incluso criticado por los propios automovilistas.

“El decreto es un ordenamiento legal que está establecido dentro de la ley , sin embargo hay un concepto legal que dice lo que no está prohibido, está permitido por la ley y si sólo lo publican en facebook, no es ley”, afirmó Roberto Rodríguez Chávez, abogado.

La aplicación del Doble No circula, se decretó por primera vez el 23 de abril, exhortó que fue y sigue siendo criticado por la comunidad no sólo de Nuevo Laredo, sino de quienes radican en Laredo, Texas, con la instalación del filtro sanitario por parte de Coepris en los puentes internacionales, se comenzó a aplicar a quienes vienen del vecino país e incluso han denunciado extorsiones por parte de las autoridades tanto estatales como municipales.

“Tanta gente que regresan, es una tontería ese filtro. Los hombres del Municipio son muy prepotentes, no tienen puesto rimbombante y de seguro ni en su casa mandan, pero se aprovechan de la gente. Me regresaron y ni siquiera me dijeron por qué”, comentó un taxista de Laredo.

Don Gutierrez viajaba en su vehículo sólo acompañado de un cliente, no excedía el número de pasajeros, mucho menos el doble no circula, sin embargo fue regresado a Laredo aún cuando el servicio que el presta es considerado esencial en ambos lados de la frontera.

El último decreto, publicado el pasado 3 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado, no incluye como medida de prevención el doble no circula, no sólo en fin de semana sino el resto de los días, simplemente no aparece, por lo que no se puede considerar como incumplimiento por parte de los ciudadanos, mucho menos autoriza al personal de Coepris aplicarla, por lo menos hasta el nuevo decreto marcado para el 15 de diciembre.