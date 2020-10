“Pi#%*ches huercos no entregan ni ma´…”, dijo maestra en videollamada

Compartir esta publicación













El hartazgo de una maestra por la falta de interés de sus alumnos (los huercos como los llamó) y por el incumplimientos de los trabajos escolares, hizo que ya no aguantará más y explotó con palabras altisonantes.

Dicho momento fue captado en una videollamada de las actuales clases en línea, pero en vez de que los alumnos, y la comunidad reaccionaran de forma ofensiva luego de que se dio a conocer el suceso, sucedió todo lo contrario, se tornó en risas y juego.

Según los alumnos, todo sucedió previo al inicio de una sesión virtual de clases cuando la docente omitió apagar el micrófono y la cámara para atender una llamada telefónica.

Los estudiantes forman parte de la escuela secundaria Profr. Federico Berrueto Ramón, turno matutino, de Saltillo, Coahuila, quienes exhibieron a la docente Norma Hernández en un video donde fue captada llamándolos hasta de “burros”.

“¡N’hombre!, pinches huercos, no, no me entregan ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre”, comentó la maestra.

La docente desconocía que estaba encendido el micrófono, o que ya estaba en línea, y se confió de que nadie decía nada, para sacar todo su hartazgo en la llamada con su conocida.

“No, o sea yo le mandé un resumen a cada uno, jodidos, yo no lo voy a revisar así. Ahorita les mandé los promedios de tercero G, nada más nueve personas pasaron, todos los demás son unos, tres, dos; entonces, quiero ver cuál es la reacción, igual te los voy a mandar a ti también los del H.

Luego de que se hizo viral el video, muchas personas defendieron a la maestra, y aseguraron que las palabras no eran ofensivas, que debería ser preocupante el desinterés de los estudiantes. Mientras que a otros simplemente les causó gracia y compartió el video destacando la frase de la maestra.