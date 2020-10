López-Gatell espera que no sea necesario un nuevo confinamiento por rebrotes de COVID-19

López-Gatell Ramírez espera que no sea necesario un nuevo confinamiento debido a nuevos contagios.

Compartir esta publicación













En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez espera que no sea necesario un nuevo confinamiento debido a nuevos contagios.

“Ojalá que no sea necesario (un nuevo confinamiento) en la medida en que no haya un rebrote o que si lo llega a haber este se dé de manera parcial o fragmentada, lo ideal es que no ocurra ninguna”, subrayó.

Si ocurriera pensaríamos primero en esquemas localizados, regionalizados. El uso del semáforo de COVID-19 es eso, es un mecanismo para estimar el riesgo de que haya propagaciones regionales de la epidemia”, indicó.

El subsecretario de Salud dejó en claro que el semáforo de riesgo epidemiológico en las entidades del país

TE PUEDE INTERESAR: Laredo,Texas Montan operativo en una casa y descubren a 123 inmigrantes

“Nos está resultando bien en la medida en que hemos podido diferencia el riesgo de acuerdo a la evidencia científica y técnica y se han podido hacer intervenciones localizadas”, enfatizó.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que en caso de darse rebrotes de COVID-19 en el país, se utilizarían esquemas regionalizados para evitar la propagación de contagios por el nuevo coronavirus.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez espera que no sea necesario un nuevo confinamiento debido a nuevos contagios.

“Ojalá que no sea necesario (un nuevo confinamiento) en la medida en que no haya un rebrote o que si lo llega a haber este se dé de manera parcial o fragmentada, lo ideal es que no ocurra ninguna”, subrayó.

Si ocurriera pensaríamos primero en esquemas localizados, regionalizados. El uso del semáforo de COVID-19 es eso, es un mecanismo para estimar el riesgo de que haya propagaciones regionales de la epidemia”, indicó.

El subsecretario de Salud dejó en claro que el semáforo de riesgo epidemiológico en las entidades del país

“Nos está resultando bien en la medida en que hemos podido diferencia el riesgo de acuerdo a la evidencia científica y técnica y se han podido hacer intervenciones localizadas”, enfatizó.

Los meses de octubre y noviembre puede representar una gran amenaza para los perros y gatos de color negro y blanco, ¿por qué?. https://t.co/NAWFvWwaRT — El Mañana (@ElMananaOnline) October 13, 2020