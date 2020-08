Hundimiento tiene meses… y no lo reparan

Compartir esta publicación













NUEVO LAREDO.- Mientras que el socavón en el crucero de Anáhuac y Río Pánuco ha sido reparado dos veces, y en las dos ocasiones el mismo día en que surge ha sido tratado, otros hundimiento s como el que se encuentra en la calle Victoria -entre Escobedo y Morelos- en el sector Centro, ha durado meses en que los vecinos lo han reportado y hasta el momento no ha sido atendido.

Los vecinos del sector han tenido que optar por poner palos de madera como señal de alerta para los ciudadanos que transitan por la calle, ya que temen a que ocurra un trágico accidente.

TE PUEDE INTERESAR: Socavón gigante se traga 21 carros en China

HUNDIMIENTO

“Tiene como aproximadamente cuatro meses ese hundimiento, desde la pandemia se había formado pero no estaba así como ahora, era solamente un hueco muy pequeño, con el paso del tiempo y el tránsito de vehículos han hecho que se vaya abriendo mucho más, en esta calle ya habían ocurrido varios hundimientos pero este es nuevo”, mencionó un habitante del sector.

La colonia Infonavit es otra de las afectadas por los hundimientos, en esta se encuentran dos aproximadamente, uno de ellos en el Ayuntamiento Sur lleva todo el año sin solución, por lo que los vecinos han tenido que taparlo con lo que tienen a su alcance para evitar accidentes.

“La preocupación que tenemos es continua ya pasó anteriormente un caso en el que un carro cayó en un socavón, aunque afortunadamente no hubo lesiones, creo que es importante tomar estos temas con seriedad, la ciudad está llena de hundimientos, incluso que llevan años, y aún no se les da la atención que deberían, hasta que no pase algo trágico no se pondrán las pilas”, expresó Elizabeth Ruiz.

Los hundimientos en la ciudad que surgieron a raíz de las fuertes lluvias han sido tratados a medias, mientras que unos tienen privilegios, otros han quedado en el olvido y la suerte de los ciudadanos de las distintas colonias, por tanto, la ciudadanía espera que las autoridades tomen prioritario los trabajos de hundimientos en las calles de la ciudad, puesto que ha quedado a la deriva.

LAMENTABLE: La humanidad agotará todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año este sábado. https://t.co/Ek5heWlvsa — El Mañana (@ElMananaOnline) August 22, 2020