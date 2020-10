Brotan cuatro hundimientos en 50 metros en la colonia Infonavit

Compartir esta publicación













En menos de 50 metros en la calle Licenciado Pedro Morales en la colonia Infonavit han surgido cuatro hundimientos, de los que sólo uno ha sido tratado hasta la fecha; sin embargo, según vecinos los socavones llevan años presentándose, por lo que afirman que a pesar de ser “arreglados”, vuelven a brotar en cuestión de meses.

En un principio, el primer socavón surgido a raíz de las lluvias de marzo fue tapado sin pavimentación, posteriormente a menos de medio metro de distancia se generó el segundo, el que con el pasar de los meses y el drenaje interno ha aumentado su tamaño.

En un par de semanas, aproximadamente, a cuatro metros de distancia surgió uno más pequeño, y como si fuera poco, hace una semana brotó uno nuevo a poco más de 15 metros de distancia, junto a la escuela Amalia González Caballero de Castillo Ledón.

TE PUEDE INTERESAR: Menos fotos y más trabajo contra el dengue, demandan ciudadanos

“El problema es que las autoridades no han atendido como se debe estos hundimientos que se han generado. Desde que yo vivo en la colonia siempre he sabido de constantes pozos que se hacen en esta calle; incluso ya salió perjudicado un vecino con su carro porque quedó atorado en el pozo, le tocó llamar a una grúa para que lo levantaran”, comentó Miguel Ortega.

Para los vecinos del sector, el socavón que tiene más de un metro de profundidad es el que ha ido provocando que se generen otros de manera consecutiva, pues para ellos las diferentes fugas que tienen las tuberías generan inestabilidad en el suelo.

“Este nuevo hundimiento se generó del primero que no han arreglado, las fugas hacen que el suelo se desmorone, ya llevamos una semana más o menos desde que apareció este nuevo pozo y sólo en estos días la calle ha comenzado poco a poco a hundirse, por eso ya no estacionamos los carros cerca porque se pueden caer y generar un hundimiento más grande. Si no nos arreglan este problema eso es lo que va a pasar”, añadió.

Buenos días hoy es miércoles 21 de octubre, santo de Laura. La temperatura en este momento, en Nuevo Laredo, 23 grados. Te compartimos la portada de hoy. Visita nuestro sitio para más noticias. https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/FiJm5UeEPE — El Mañana (@ElMananaOnline) October 21, 2020

En seis meses han surgido cuatro socavones en el mismo tramo, lo que les ha generado incertidumbre a la hora de estacionar los automóviles en el sector, es por ello que muchos han tomado la decisión de dejarlos lejos de la zona afectada.

A su vez han cuestionado el poco trabajo realizado, ya que en vez de notar un cambio, el problema ha empeorado, pues para ellos no es suficiente con ir, tapar y no pavimentar, cuando la lluvias y el mal estado interno ocasionará que se broten una y otra vez.