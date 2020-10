Marina y Protección Civil vigilan avance de huracán Delta: AMLO

La Secretaría de Marina y Protección Civil están dando seguimiento al avance de huracán Delta, el cual se fortaleció a categoría 2 mientras continúa su paso por el Atlántico.

En conferencia matutina de hoy, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el Almirante Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar; y Laura Velázquez, de Protección Civil, viajarán a Quintana Roo para atender la situación en caso de algún desastre natural, por lo que se implementará en Plan DN-III-E.

“Se está enviando un equipo de apoyo para prevenir los efectos que pueda causar el huracán Delta. Le he dado instrucciones al secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán de que encabece este operativo. Va con la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, y se están movilizando elementos de las fuerzas armadas para la aplicación del Plan DN-III-E”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta Delta ya alcanzó fuerza de huracán; su destino es México

López Obrador informó que se ha instruido el despliegue de 5 mil elementos de las Fuerzas Armadas”con todos los equipos necesarios para proteger a la población”.

“Vamos a estar pendientes y ojalá Delta pierda fuerza y cambie su rumbo, pero estamos en eso. Se está atentos a lo que se necesite y la recomendación para que nos protejamos en lo personal, que todos estén haciendo caso y que se esté recibiendo información. En Quintana Roo y Yucatán los gobernadores están informando constantemente haciendo.

El Presidente afirmó estar en coordinación con ambos gobiernos estatales, pero reiteró que la importancia de que la gente atienda las recomendaciones por la llegada del huracán al decir que “vale más prevenir y hay tiempo todavía de acuerdo a las proyecciones Delta va a azotar y pegar más fuerte hasta la noche del miércoles y tenemos todo el día para prevenir y hacer caso a las recomendaciones”.

Se espera que Delta llegue con lluvias a las zonas de Yucatán y Quintana Roo, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

8 AM EDT Tuesday Update: Hurricane #Delta continues to rapidly strengthen and now has maximum winds of 110 mph. Additional strengthening is expected and it is forecast to be a major hurricane when it moves over the Yucatan Peninsula. Latest information at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/Xzcgj5bNtd

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020