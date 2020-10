Huracán Delta se aproxima a Texas y Luisiana; ya se sienten sus efectos

El huracán Delta, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, correspondientes a categoría 3, se aproxima al suroeste de Luisiana, donde se espera que toque tierra este viernes ligeramente más débil.

El suroeste de Luisiana y el sureste de Texas ya sienten las bandas de lluvias de Delta, que recobró fuerzas sobre las cálidas aguas del Golfo de México después de haber tocado tierra en la Península de Yucatán.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el huracán se encontraba a 195 kilómetros de Cameron, en Luisiana, estado que está preparado para el encuentro con el ciclón desde comienzos de semana.

Con Delta serán cuatro los ciclones que han impactado en Luisiana en esta extraordinariamente activa temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que ha superado a la de 2005, inolvidable para este estado sureño pues fue cuando Katrina devastó Nueva Orleans y su periferia.

Este año Luisiana ha recibido antes de Delta a las tormentas tropicales Cristóbal y Marco y al potente huracán Laura, de categoría 4.

El gobernador John Bel Edwards, que declaró el estado de emergencia el martes, ordenó la evacuación obligatoria de las parroquias (Luisiana no se divide en condados), Allen, Calcasieu, Cameron, Beauregard y Jefferson Davis, y hay normas para el desalojo voluntario de una larga lista de otras.

Preparations for the arrival of Hurricane #Delta need to be rushed to completion, with tropical-storm-force winds expected to reach the coast in the next couple of hours, making preparations dangerous or impossible to complete. pic.twitter.com/au1F6bV5dS

