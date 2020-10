Delta se aleja de México y se acerca a EEUU con más fuerza

El huracán Delta recuperó fuerza la madrugada de este jueves al pasar a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson (de 5) mientras se acerca a Estados Unidos tras cruzar la Península de Yucatán, en el este de México.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, a las 06H00 GMt el meteoro se encontraba a 780 kilómetros de Luisiana, registraba vientos máximos sostenidos de 150 km/h y se desplazaba a 28km/h sobre el Golfo de México.

Se pronostica que Delta se fortalezca aún más para “convertirse nuevamente en un huracán mayor la noche del jueves o la madrugada del viernes”, aunque perderá fuerza al acercarse a tierra, añade el NHC.

Un huracán mayor es superior a la categoría 3, por lo que distintas localidades del sur de Estados Unidos han sido declaradas en alerta, según el reporte.

Los primeros efectos de Delta sobre Estados Unidos podrían sentirse el viernes, además de que hay probabilidades de que se produzcan tornados en porciones de Luisiana, Misisipi y Alabama.

Delta, que llegó a ser categoría 4, tocó tierra como huracán 2 la mañana del miércoles en Puerto Morelos, vecina de Cancún, y regresó por la tarde al mar debilitado a 1.

A su paso por el norte del estado mexicano de Quintana Roo, donde se localiza Cancún, dejó lluvias, calles inundadas, cortes de energía, postes y árboles caídos, pero sin causar víctimas.

Militares y personal de Protección Civil fueron desplegados para limpiar las calles, apoyados por pobladores que con machetes cortaban numerosas ramas tiradas.

Here are the 4 am CDT Key Messages on Hurricane #Delta. For more information visit https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/PEon0Ey7wz

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2020