Causa Hanna inundaciones y cortes eléctricos al azotar el Sur de Texas VIDEOS

Compartir esta publicación













Con vientos de hasta 100 millas por hora, Hanna, el primer huracán de la temporada del pacifico del 2020, tocó tierra en la South padre Island según el Centro Nacional de Huracanes. Durante su paso ha dejado fuertes inundaciones en las áreas afectadas

El huracán de categoria 1, que entro a 15 millas al norte de Port Mansfield, causando fuertes inundaciones a lo largo de la costa causando a su paso afectacines eléctricas masivas, dejando a más de 40 mil personas afectadas

Deja inundaciones a su paso

Una hora antes de que Hanna tocara tierra, El Gobernador de Texas Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 32 condados y una solicitud federal de declaración de desastre de emergencia.

Prayers praying for peeps in mother nature’s historical way just sayin don’t do that s** on purpose:D for real <okmissEQ> 🙏 cat1 90mph winds >>tropical 🏝 🌴 🐠 Tropical Storm ☔️ Hurricane Hanna South Padre Island 🌴 Texass >> Corpus Christi Texas https://t.co/V9eChbQVNI — What’s good (@thatswhatsgood) July 26, 2020

Al mismo tiempo que Texas es azotado por Hanna, el estado esta fuertemente afectado por los contagios de coronavirus

Abbott anunció que la respuesta de emergencia incluirá 17 equipos de pruebas móviles COVID-19, albergues y 100 miembros del personal médico provisto por la Guardia Nacional de Texas.

El Centro de Metereologia Nacional en Brownsville emitió constantes alertas por tornado e inundaciones que han sido extendidas hasta la 1:15 de la tarde del domingo.

Yesterday Hurricane #Hanna made landfall officially on Padre Island, Texas at 5 PM CDT, July 25, 2020, with maximum sustained winds of 90 mph! This was the view from Baffin Bay, Riviera, TX! Permission: Mike Chapa | 07-25-2020@WeatherBug – Download the app today! pic.twitter.com/4k4b4InAlx — Live Storm Chasers (@Livestormchaser) July 26, 2020

A pesar de que la tormenta tropical Hanna ya se había adentrado a la republica mexicana el domingo en la mañaba, en donde pierde fuerza, los meteorólogos indican que las bandas de agua permanecerán en el Valle del Rio Grande y hasta el martes.

Hurricane Hanna damages popular Padre Island fishing pier. Via @LiveStormsMedia

I don't remember that pier that much damage from Harvey 3 years ago. #stxwx #txwx https://t.co/2FX5m8J0xP — francisco (@pacojavitx) July 26, 2020

La tormenta ha causado daños en viviendas, estructuras comerciales y servicios publicos.

PODRÍA INTERESARTE: El huracán Hanna se degradó a tormenta tropical: esta será su trayectoria

Las acumulaciones de lluvia se registran entre las 6 y 12 pulgadas, que era lo que se pronosticaba.