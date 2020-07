ALERTA Costas de Texas empieza a sentir la llegada del huracán Hanna

El huracán Hanna, el primero de la temporada 2020, se está acercando a Texas que ya empieza a sentir los efectos, especialmente en sus zonas costeras.

De acuerdo con lo último emitido por el Centro Nacional de Huracanes, Hanna se ubica a 75 millas al este-noreste de Port Mansfield y a 85 millas al sureste de Corpus Christi.

El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora, y se mueve en dirección oeste a una velocidad de traslación de 7 mph.

En el último boletín, el NHC anunció que se dejó sin efecto un aviso de tormenta tropical al norte de Sargent.

Pero se mantiene vigente un aviso de marejada ciclónica desde Port Mansfield hasta Sargent, Texas; y un aviso de huracán desde Port Mansfield hasta la Bahía de Mesquite, Texas.

También hay un aviso de tormenta tropical que abarca desde Barra El Mezquital, México, hasta Port Mansfield, Texas y desde la Bahía de Mesquite hasta Sargent, Texas.

One of our #aircrews are on their way to collect data. ✈️⛈🌪🌊#ReserveReady #ReserveResilient #WeatherReady #WC130J #SuperHercules https://t.co/cTPect1vrc

— Hurricane Hunters (@53rdWRS) July 25, 2020