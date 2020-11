Iota devasta Nicaragua, se degrada; vientos podrían afectar a México

El huracán Iota se degradó a categoría 1 tras llegar a 4 después de tocar tierra en Nicaragua, donde dejó graves daños, mientras que los efectos de sus bandas de nubosidad generarán afectaciones en Veracruz, el sureste de México y la Península de Yucatán tras la interacción de otro frente climático, reportaron respectivamente el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ahora Iota se está movimiento hacia el este de Nicaragua a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora, previéndose que esta trayectoria se mantenga durante los próximos días.

“Se espera que Iota produzca inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y fuertes vientos en partes de América Central hoy”, escribió el NHC en Twitter.

Los especialistas estadunidenses sostuvieron también que un área amplia de baja presión podría formarse en algunos día hacia el suroeste del Mar Caribe, donde “se pronostica que las condiciones ambientales estén favorables para desarrollo lento”.

Actualmente, el fenómeno atmosférico mantiene unos vientos máximos sostenidos de cerca de 165 kilómetros por hora, con ráfagas eventualmente más fuertes, a pesar de haber disminuido su categoría. Se cree que el huracán se debilitará a lo largo del miércoles de forma rápida y que quede totalmente disipado en Centroamérica, donde probablemente acabará su recorrido.

Hurricane #Iota Advisory 16A: Iota Expected to Produce Flash Flooding, Landslides, Life-Threatening Storm Surge, and Powerful Winds Across Portions Of Central America Today. https://t.co/VqHn0u1vgc

