Huracán Laura: evacúan a 385 mil personas en las costas de Texas y Louisiana

Miles de personas recibieron el martes la orden de evacuar las costas de Texas y Louisiana luego de que la tormenta se fortaleciera y se convirtiera en un huracán Laura que podría golpear la zona con vientos feroces e inundaciones fatales

A más de 385 mil residentes se les dijo que huyeran de las ciudades texanas de Beaumont, Galveston y Port Arthur, y aún más recibieron la orden de evacuar las tierras bajas del suroeste de Luisiana, donde los pronosticadores dijeron que una marea de tempestad de más de 3.35 metros de altura (11 pies), coronada por olas, podría sumergir ciudades enteras.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) proyectó que “Laura” se convertirá en huracán de categoría 3 antes de que su ojo toque tierra, con vientos de alrededor de 185 km/h (115 mph), capaces de causar daños devastadores, independientemente de los daños que puedan causar las marejadas ciclónicas.

In this graphic, you can see that the expected impacts due to strong wind and storm surge extend well beyond the #Laura forecast "cone". This is also true for other hazards such as inland flooding and tornadoes.

