Huracán ‘Laura’ toca tierra como categoría 4 en suroeste de Luisiana

ESTADOS UNIDOS.- Laura tocó tierra en el suroeste de Luisiana en la madrugada del jueves convertida en un huracán “extremadamente peligroso” de categoría 4, dijeron los meteorólogos.

UPDATE: Conditions deteriorating rapidly in Lake Charles with winds gusting over 70 mph. DEPLOYED infrasound sensor of @ChasinSpin to measure the heartbeat of #HurricaneLaura pic.twitter.com/6DnxJqa86B

El meteoro llegó a tierra cerca de Cameron, Luisiana, explicó el Centro Nacional de Huracanes. Tenía vientos máximos sostenidos de 240 km/h (150mph) que lo convierten en el huracán más potente que llega a Estados Unidos en lo que va de año.

At 1 am CDT, Hurricane #Laura has made landfall in southwestern Louisiana near Cameron as a category 4 #hurricane. Maximum sustained winds were 150 mph, with a minimum central pressure of 938 mb. Potentially catastrophic impacts will continue. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GVWRnmGejy

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020