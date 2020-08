Huracán Laura toma fuerza en su avance hacía Estados Unidos

Compartir esta publicación













El huracán Laura, que avanza hacia los estados de Texas y Luisiana, podría convertirse en categoría 4 antes de tocar tierra y provocar “daños catastróficos”, según informó este miércoles le Centro Nacional de Huracanes (CNH).

“Las condiciones se deteriorarán rápidamente a lo largo de la costa en unas pocas horas. Es necesario que estén terminados los preparativos para proteger las vidas y propiedades”, informó el centro.

Here are the 10 AM CDT Key Messages for #Laura, expected to become a category 4 hurricane before landfall. Conditions will rapidly deteriorate along the coast in a few hours. Preparations to protect life and property need to be completed. pic.twitter.com/MGXsPkWVMI — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Por su parte, el presidente de EE.UU, Donald Trump advirtió que se trata de un huracán “muy peligros y se intensifica rápidamente”.

Laura podría originar “una marejada ciclónica, vientos extremos e inundaciones” a lo largo de la costa noroeste del Golfo de México. Asimismo, los meteorólogos calculan que el agua podría penetrar hasta 30 millas (unos 48 kilómetros) tierra adentro desde la línea costera.

“El Servicio Meteorológico Nacional dice que la marejada ciclónica en algunas áreas a lo largo de la costa será insuperable. Si le han dicho que evacue, hágalo ahora”, advirtió el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, en Twitter.

Hurricane-force winds and widespread damaging wind gusts will spread well inland across portions of E Texas and W Louisiana early Thursday. Here are the latest probabilities for sustained hurricane-force-winds. Visit https://t.co/SiZo8ohZMN for info specific to your area. #Laura — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

La tormenta tropical Laura alcanzó el domingo a Cuba, tras su paso por la isla de La Española, que comparten República Dominicana y Haití, donde dejó un saldo de al menos 20 muertos, grandes extensiones habitadas completamente anegadas y cuantiosos daños materiales.

Hurricane Laura is a very dangerous and rapidly intensifying hurricane. My Administration remains fully engaged with state & local emergency managers to continue preparing and assisting the great people Texas, Louisiana, and Arkansas. Listen to local officials. We are with you! pic.twitter.com/x0JoijLUpb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020