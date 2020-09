‘Sally’ se convierte en huracán en el Golfo de México; va a Estados Unidos

La tormenta Sally ya evolucionó a huracán categoría 1 y amenaza las costas de Luisiana ya que continúa desplazándose hacia el este, por lo que se emitió alerta para los estados de Alabama y Florida.

Sally tocaría tierra el martes como huracán categoría 1, actualmente se ubica a unas 165 millas al sureste de Biloxi, Mississippi, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

Teddy y Vicky se sumaron hoy a un panorama cada vez más agitado en el Atlántico, que incluye al huracán Paulette, que impactó en Bermudas.

Avión cazahuracanes de la fuerza aérea estadunidense desplazado hasta el ojo de Sally fue el que alertó de la escalada “rápida” del sistema. Ahora sus vientos máximos sostenidos son de 150 kilómetros por hora, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes estadunidense (NHC).

El centro de Sally fue hallado a 210 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Misisipi, y a 165 millas (265 km) al sureste de la ciudad de Biloxi (Misisipi).

‘Paulette’, ‘Sally’ y ‘Teddy’ avanzan en Atlántico Sally se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora, un movimiento que se espera mantenga durante toda la jornada de hoy.

Luego disminuirá la velocidad de traslación cuando esta noche dé un giro hacia el noroeste. El gráfico de trayectoria de tres días lo sitúa tierra adentro en el estado de Misisipi el miércoles y el jueves debilitado como depresión tropical sobre Alabama.

Por su parte, el ojo del huracán Paulette, que golpeó en las últimas horas a Bermuda, donde centenares de personas están sin electricidad, se alejará este lunes de la isla, aunque los fuertes vientos, copiosas lluvias y la marejada ciclónica se seguirán sintiendo durante el día.

La depresión tropical Rene está en mitad del Atlántico sin suponer amenaza alguna para tierra, mientras la recién formada tormenta tropical Teddy está todavía lejos de las Antillas menores, pero el NHC espera que se convierta en un huracán poderoso en un par de días aunque sin suponer amenaza directa para tierra.

Teddy está cerca de 2.015 kilómetros al este de las Antillas menores, se mueve en dirección oeste a 22 kilómetros por hora y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

1 PM CDT 9/14 #Sally Update: Hurricane #Sally continues meandering over the north-central Gulf of Mexico. Additional strengthening is forecast during the next day or so before it makes landfall along the north-central Gulf Coast on Tue or Tue night. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/8oPmhptnIV

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020