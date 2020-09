ICE arresta a 125 indocumentados en Texas; megaredada llega a Laredo

SAN ANTONIO – Una redada acabó con el arresto de 125 inmigrantes indocumentados en el centro y sur de Texas, informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

El operativo, que buscaba capturar a individuos indocumentados con antecedentes penales, se llevó a cabo del 13 de julio al 20 de agosto, 2020.

Las autoridades dijeron que los inmigrantes indocumentados fueron capturados en diferentes ciudades, incluyendo Waco, New Braunfels, Laredo, Brownsville, y Round Rock.

ICE arrests more than 2,000 during a 39-day enforcement surge targeting those with criminal arrests and/or convictions for assault, domestic violence, other crimes against people. Learn more: https://t.co/HA395RfRtd pic.twitter.com/K2Xz9y6mm9

— ICE (@ICEgov) September 1, 2020