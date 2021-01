Impactante video: Patrulla embiste contra un grupo de personas en Washington

En un impactante video difundido en redes sociales se muestra a una patrulla abriéndose paso entre una multitud que bloqueaba su camino

En las redes sociales se ha difundido un video que muestra a una camioneta de la Policía abriéndose paso entre una multitud que bloqueaba su camino y aparentemente atropellando al menos a una persona en la ciudad estadounidense de Tacoma, en el estado de Washington.

El incidente ocurrió el sábado por la noche después de que una patrulla policial respondiera a informes de automóviles que bloqueaban una intersección, haciendo trompos. Las imágenes muestran el patrullero rodeado de personas golpeando las ventanas y aparentemente bloqueando su camino.

Luego, el vehículo retrocede un poco antes de acelerar y embestir contra la multitud.

Otro video grabado desde un ángulo diferente muestra los momentos previos al incidente, incluido un automóvil haciendo trompos.

La portavoz de la Policía de Tacoma, Wendy Haddow, afirmó que el incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Ninth South y Pacific, donde alrededor de 100 personas se reunieron para hacer carreras callejeras, reseñan medios locales.

Después de que el oficial de policía usó su megáfono para dirigirse al grupo, la gente comenzó a golpear las ventanas de su camioneta. El agente se marchó porque temía por su seguridad, explicó la vocera.

Una persona fue trasladada a un hospital local tras ser atropellada por el vehículo policial. Según los informes, está fuera de peligro.

De acuerdo con un reportero local, un grupo de ciudadanos enojados se reunió en el lugar después del incidente para protestar contra las acciones de la Policía.

