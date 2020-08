Las impactantes fotografías del Huracán Laura desde el espacio

En directo de la Estación Espacial Internacional (EEI), el astronauta de la NASA, Chris Cassidy captó una serie de impactantes fotografías del Huracán Laura, mismo que se formó en el Golfo de México y avanza hacia Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, el astronauta compartió tres fotografías en donde se ve el ojo del huracán moviendo todo a su paso.

Cabe recordar que el día de ayer, también se hizo viral una grabación de un cazahuracanes de la Administración Oceánica y Atmosférica, el cual logró meterse en el interior del Huracán Laura y tomar capturas del interior del fenómeno natural.

El día de hoy Laura pasó a a ser huracán de categoría 4 de las 5 totales que existen, por lo que se considera extremadamente peligroso.

Ante esto, el Centro nacional de Huracanes prevé para ésta noche marejadas ciclónica catastróficas, vientos extremos e inundaciones repentinas en el golfo.

“Las condiciones se deteriorarán rápidamente a lo largo de la costa en unas pocas horas. Es necesario que estén terminados los preparativos para proteger las vidas y propiedades”, indicó anteriormente el centro.

1 PM CDT: #Laura is now an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds of 140 MPH. Little time remains to protect life and property before water levels begin to rise and winds increase in the warning areas https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6f9tvionaR

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020