Impone CDV a prima de su esposa en alcaldía

TAMAULIPAS.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer a través de la edición vespertina del 2 de octubre en el periódico oficial del estado que se designaba a María del Pilar Gómez -prima de su esposa- como alcaldesa sustituta de Ciudad Victoria, a pesar de que ella ni siquiera es oriunda o residente de la capital.

Dicho acto fue controversial y calificado por diputados de Morena y ciudadanos en general, como una imposición partidista de parte del gobernador tamaulipeco.

“Nosotros lo que vemos es que es un tema partidista, hacia el interior del PAN, la sucesión del alcalde. Creo que el Congreso tiene cosas más importantes que atender, desgraciadamente trasladan un tema para lavarse la cara y expiar culpas, cuando el Congreso está para hacer leyes”, dijo Rigoberto Ramos Ordoñez, diputado de Morena.

Pilar Gomez, es diputada panista, pero solicitó licencia el pasado jueves 1 de octubre y en menos de 24 horas fue designada en el pleno del Congreso del Estado como alcaldesa sustituta, con 23 votos a favor, tras la petición de licencia de Xicotencatl González Uresti.

“El problema no es la renuncia o quien va a asumir las riendas, el problema que vemos es de fondo, pues como legisladores hemos recibido quejas de gente victorense. No es la persona indicada porque al final del día no es de Victoria y no conoce a Victoria adecuadamente”, señaló.

La bancada de Morena votó en contra, aunque al ser minoría, el voto ya estaba decidido.

Xicotencatl González, renunció a la alcaldía, una licencia por tiempo indefinido solicitó también ante los miembros de cabildo, siendo uno de los presidentes municipales más criticados por sus ciudadanos durante su gestión.

“Nosotros no vamos a perseguir a nadie, sino en su defecto vemos el ejemplo claro del presidente, si hay una queja formal, nosotros empezaremos y seremos los primeros en que se lleve a juicio lo que se tenga que llevar y lo hemos dicho, los mismos ciudadanos nos van a juzgar a todos por igual y si ellos sienten que el ex alcalde de Victoria hizo un buen trabajo pues no pasará nada, pero si ellos sienten que hay cuentas pendientes pues la misma gente hará las denuncias correspondientes y empezaremos a hacer las acciones, llamar a cuentas a quien tengamos que llamar”, puntualizó.