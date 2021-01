Impresionante accidente: Una avioneta se estrella contra una casa en E.U.

Avioneta se estrella contra una casa en Estados Unidos.

Al menos tres personas murieron luego de que una avioneta Piper PA-24 se estrellara contra una casa de dos pisos en la localidad de Lyons, en el estado estadounidense de Míchigan, reportan medios locales.

El accidente aéreo ocurrió este sábado alrededor de las 16:00 de la hora local. El impacto contra la vivienda provocó un incendio, pero ninguno de sus ocupantes resultó herido.

Según los primeros informes, las víctimas mortales del siniestro son el piloto y los dos ocupantes de la avioneta.

Here's what it looks like at the scene of the reported plane crash and subsequent house fire in Lyon Township: https://t.co/iluWFlZydX pic.twitter.com/4CqhnnfYo5

— The Detroit News (@detroitnews) January 2, 2021