Impresionante: Captan inusuales tornados marinos en el mar negro (VIDEO)

En redes sociales varios usuarios captaron un tromba marina en el Mar Negro, en la costa de Abjasia, unos fenómenos meteorológicos poco comunes durante esta época del año.

TE PODRIA INTERESAR: VIDEO: Mujer arrastra a su perro encadenado al auto

Las inusuales condiciones climatológicas registradas durante el mes de noviembre sobre la costa este del mar Negro han provocado una serie de tornados marinos, unos fenómenos meteorológicos poco comunes durante esta época del año.

En este contexto, durante los últimos días, varios testigos han logrado capturar en video estos impresionantes fenómenos naturales, algunos de los cuales, como se observa en el video, se han formado cerca de la costa.

Asimismo, en las imágenes se puede observar un tornado marino de gran tamaño, el cual se formó a cientos de metros al interior del mar Negro a consecuencia de las fuertes tormentas que han azotado el área de Sochi, un reconocido centro vacacional del suroeste de Rusia.

Recorded in Abkhazia, east Black Sea. pic.twitter.com/FZvyYQ95s4

Stunning light upon a large waterspout today.

Special Marine Warning for a waterspout spotted north of Isla Verde | Aviso Especial Marítimo por tromba marina reportada al norte de Isla Verde. Until | Hasta… 2:15 PM AST Nov 17th. #prwx pic.twitter.com/wDMvH9KLnp

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 17, 2020