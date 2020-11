Impresionante rescate en helicóptero de una familia atrapada en un río en Honduras (VIDEO)

Impresionante rescate a una familia que quedó atrapada en un islote.

Una familia que quedó atrapada en un islote del departamento de Santa Bárbara, Honduras, pudo salir ilesa después de un impresionante rescate aéreo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, de la Fuerza Armada de Estados Unidos y autoridades del país hondureño.

La familia quedó varada en el islote por la crecida del río Jicatuyo debido al paso de la depresión tropical Eta por Honduras.

El impresionante momento fue captado desde el otro lado del río y desde el cual se escucha cómo las personas celebran la hazaña del rescate.

Tropical Storm #Eta has devastated #Honduras. JTF-B is currently conducting rescue operations with the Honduran government. We have stood by Honduras for almost 40 years & we stand by you today. #Partnership #EnduringPromise #ProgressThroughUnity @Southcom @ARMYSOUTH pic.twitter.com/SsJLiZcg5G

— Joint Task Force-Bravo (@jtfbravo) November 6, 2020