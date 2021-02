Impresionante VIDEO del choque de un camión con un tren cargado de gasolina y carbón en Cameron, Texas

Una explosión gigante ocurrió hoy martes en la población de Cameron Texas, situado cerca de Austin, al momento de que un tren registró un choque con un camión que sin precaución alguna trató de ganarle el paso.

FIERY CRASH: A fireball lit up the sky in Cameron, Texas, after a tractor-trailer slammed into a freight train that was carrying gasoline and coal.

The massive fire burned for hours, forcing homes in the area to be evacuated.

There are no reports of any serious injuries. pic.twitter.com/mzKz3joJNN

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 23, 2021