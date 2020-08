Impresionantes imágenes satelitales de los incendios en California

Las autoridades de California indicaron que desde el 15 de agosto se han quemado debido a los incendios forestales 771,000 acres (312,000 hectáreas), una superficie que es mayor a la del estado de Rhode Island.

Mientras la devastación continúa por la furia de los incendios tras combinarse una inusual ola de calor con una extraña e inoportuna tormenta de rayos en el norte de California, aparecen imágenes satelitales que muestran vivamente la manera en que el estado arde.

Es el caso de la siguiente imagen de US StormWatch en la que se aprecia el humo en movimiento por sobre toda la región.

La NASA publicó dos imágenes satelitales que ilustran la densidad del humo y el tamaño de la gigantesca nube contaminante por los incendios del área de la Bahía. El color rojo indica las partes donde la densidad de aerosoles es extrema y peligrosa.

Stunning view from space of the intense wildfires burning across Northern California covering the region in a sea of smoke. #LNULightningComplex #CZULightningComplex #SCULightningComplex #CAwx #CAfire pic.twitter.com/pr8NRRDSJw

En la segunda imagen desde el espacio se muestran los incendios en el estado y la columna de humo que según mediciones de la NASA cubre una distancia de más de 1,200 millas, desde el estado de Idaho hasta bien adentro del Océano Pacífico frente a las costas de Baja California, México.

El panorama seguirá siendo delicado este fin de semana al pronosticarse en el norte de California un clima de condiciones tipo monzón, lo cual podría causar una nueva serie de relámpagos.

Our @NASAEarth satellite Terra has captured images of the enormous smoke plumes generated by California wildfires. By measuring Aerosol Optical Depth, we can see how the density of smoke particles scatter incoming sunlight and affect human health: https://t.co/C3ejUoGDYq pic.twitter.com/2aBadIsjB1

— NASA (@NASA) August 20, 2020