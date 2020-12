IMSS pone en riesgo la vida de pacientes trasplantados

Hasta ahora la única respuesta que les ha dado el IMSS es que los compren, siendo que el tratamiento en lo particular cuesta hasta 10 mil pesos

Al menos 30 personas con órganos trasplantados no reciben sus medicamentos desde hace dos meses necesarios para que sus riñones puedan funcionar, lo que es un asunto de vida o muerte para ellos.

Algunos tienen hasta 11 años de haber recibido el órgano, pero casos como el de Esteban, quien tardó ese tiempo para tener un riñón, el proceso fue difícil como para ahora rechazarlo por falta de medicamento, situación que consideró injusta.

Hasta ahora la única respuesta que les ha dado el IMSS es que los compren, siendo que el tratamiento en lo particular cuesta hasta 10 mil pesos. Aparte, no siempre se consiguen en la localidad por lo que tienen que pagarlos en dólares, para mayor carestía.

“El mismo nefrólogo nos ha dicho que no podemos estar sin el medicamento, ya son más de dos meses, nuestro organismo en cualquier momento puede rechazar nuestro órgano, y todo por la negligencia de no tener el tratamiento en tiempo y forma, y no es la primera vez que pasa este año, pero esta vez ya ha pasado mucho tiempo”, expresó el derechohabiente quien se identificó como Piñones.

Agregó que para que el IMSS pueda recuperarles el recurso les da una larga lista de requisitos, pero otra de las trabas es que no saben cuándo hará el reembolso.

“Yo en lo personal tengo 17 años de haber sido trasplantado, está canijo que por esta situación podría perder mi riñón, tardé dos años en recibir mi órgano”, reveló.

Rubí, otra de las afectadas, comentó que les ha costado muchos años como para perder su trasplante por la indiferencia del IMSS que pone en riesgo la vida.

“Existen pacientes que mueren en la espera de un órgano y nosotros que logramos sobrevivir y obtuvimos una donación, ya sea cadavérica o de un familiar, perdemos nuestro riñón por falta de tratamiento”, se quejó.

En el caso de Rubí ya son tres trasplantes, el primero falló y el segundo su cuerpo lo rechazó, y fue muy duro empezar el proceso de nuevo, por lo que ahora sería fatal perderlo ya que va ser casi imposible recibir otro.

“No es fácil para los donadores vivos darnos un órgano porque su vida también cambia y en mi caso fueron mi padre y mi cuñado los que me dieron su riñón. Tomo dos pastillas diarias y no me alcanza para un mes, y cuestan 5 mil pesos”, dijo.

Los afectados denunciaron que no es la primera vez que pasan esta situación, por lo que exigen el tratamiento, ya que para ellos, es una sentencia de muerte no tomarlos; mientras los directivos los ignoran, no les dan respuesta, sólo envían mensajes a través de las asistentes médicas que los compren y el IMSS se les reembolsa.

“El director, el doctor Enríquez, ni siquiera nos recibe, y no es la primera vez que intentamos acercarnos a él para que nos dé una solución. Es nuestra vida la que está en peligro, y nadie parece escucharnos”, expresaron.

Al no obtener respuesta del directivo acudieron al Hospital de zona, donde sólo les tomaron sus datos para ver si los consiguen y ya pasó tiempo de eso.