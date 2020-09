IMSS, sin equipo para plaquetas

Personal del IMSS informó que no se cuenta con esta máquina desde hace un par de semanas

Compartir esta publicación













Antonio tiene una semana internado en el Hospital General de Zona No. 11, diagnosticado con dengue hemorrágico, requería de ocho plaquetas, reunió a los donadores, pero al llegar al banco de sangre se llevaron la sorpresa de que ya que no cuentan con la máquina con la que se procesa la sangre para extraer estos trombocitos, por lo que tuvieron que pagar de manera particular para salvar la vida de este paciente.

En lo particular, lograr que les realizara este proceso fue un calvario para los familiares de Antonio, ya que recorrieron todos los hospitales hasta lograr que en uno los apoya, por lo que deberán de pagar por mil 200 pesos si presentan donadores y sin donadores mil 800 pesos.

“No sólo éramos nosotros, eran muchas familias las que estábamos ahí, hasta que salió la encargada y nos dijo que no podía recibirnos al donador porque no estaban haciendo este proceso porque no tenían equipo”, expresó Mary, esposa de Antonio.

Manifestó que ahora tiene que conseguir 15 mil pesos, ya que si lleva donadores el proceso sale un poco más económico.

“Con donador pagaría casi 10 mil pesos por las ocho plaquetas y es muy difícil conseguir donadores, no cualquiera te apoya, en mi caso llevaba a tres compañeros de mi trabajo, y pues tuvieron que irse y sin poder donar plaqueta, y a ver si hoy pueden faltar unas horas al trabajo para que les extraigan en lo particular la plaqueta”, dijo Mary, en tono molesto, ya que en el IMSS no les explicaron sobre esta situación hasta que se presentaron con los donadores.

Indicó que como ellos, muchas otras familias están en esta misma situación, y quienes no cuentan con recursos para pagar en lo particular para realizar este proceso, pues no hace nada, y su familiar se complica y se muere.

Mientras que el personal del IMSS informó que no se cuenta con esta máquina desde hace un par de semanas, ya que fue cambiada por el nuevo proveedor, y una vez que se instale y se capacite el personal se reactivará el servicio, por lo pronto a los familiares de los pacientes no les queda de otra más que pagar de manera particular.