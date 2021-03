Inauguran ventanilla de Salud en el Consulado General de México

Con el objetivo de ofrecer servicios primarios de salud y prevención de enfermedades, el Consulado General de México firmó un Memorándum de Entendimiento con la Clínica Gateway para la operación de la Ventanilla de Salud en Laredo.

Por el Consulado de México firmó el cónsul general Juan Carlos Mendoza, mientras que por la Clínica Gateway estuvo Elmo López.

Ambas instituciones reactivarán el programa de la Ventanilla de Salud en Laredo que estaba suspendida desde diciembre del 2020, al concluir la colaboración con el Departamento de Salud de la ciudad de Laredo.

El cónsul Mendoza dijo que esta colaboración permitirá proporcionar servicios de salud preventiva a personas mexicanas y a otras personas que independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio residen en la circunscripción del Consulado, y requieran la orientación de la Ventanilla de Salud.

La sociedad con la Clínica Gateway permitirá también que más personas tengan acceso a la cultura de la salud preventiva, servicios primarios, orientación y consejería, además de canalizaciones a servicios de salud de bajo costo.

La Ventanilla de Salud Laredo opera en las instalaciones de nuestro Consulado General con un horario de lunes a jueves, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Los servicios son gratuitos.

Las Ventanillas de Salud son una estrategia confiable y sustentable de información y educación. Actualmente, la red consular de México cuenta con 51 Ventanillas de Salud en 49 consulados en EUA.

La estrategia Ventanilla de Salud (VDS) busca facilitar el acceso de los inmigrantes mexicanos a servicios primarios y preventivos de salud, así como promover una cultura de prevención en los mexicanos y sus familias en Estados Unidos.

📣 COVID-19 UPDATE (03/29):

➡️ Hospitalization rate is at 1.97%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 44.34%

➡️ Fully Vaccinated: 23.54%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 68.70%

More information: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/9RncLbVNJl

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 29, 2021