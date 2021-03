Incautan a joven 2.5 mdd en metanfetaminas

Más de 2.5 millones de dólares en metanfetaminas llevaba una muchacha de 24 años de edad, detenida en el puente internacional Juárez-Lincoln, con 126.6 libras de la droga.

Dentro de una cubeta, a bordo de una vagoneta Volkswagen Touareg, año 2008, la joven norteamericana fue transportaba las metanfetaminas, la cual arrojó un peso equivalente a 57.476 kilogramos. La chica fue arrestada este sábado 6 de marzo.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) pasaron a segunda revisión la vagoneta de fabricación alemana, luego de que un perro adiestrado para olfatear narcóticos, es decir, un “K9”, alertó a los agentes federales en dicho puente dos, sobre anomalías en el automotor.

Eugene Crawford, director del Puerto de Laredo para CBP, estimó en 2 millones 533 mil 526 dólares el valor del “Speed”, “Ice”, “Krystal” o “Blue”, como se le conoce a esa droga de laboratorio. No se dijo si la cubeta fue colocada dentro de la cabina o si iba oculta entre la carrocería.

El caso y la damita arrestada, fueron turnados a los detectives de la fuerza de Aduanas y Migración, así como de Investigaciones de Seguridad Interna (ICE-HSI).

