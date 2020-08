Se incendia camión de basura en Laredo, Texas (VIDEO)

LAREDO, TX.- Un camión recolector de basura, se incendió y fue pérdida total, al mediodía de este martes en la carretera 359, cuadra 56.

La unidad de la empresa privada Southern Sanitation sucumbió a una falla mecánica o eléctrica, aunada a las altas temperaturas climáticas de más de 100 grados Fahrenheit, que sobrecalentaron el pesado camión de basura.

El tráfico vehicular fue detenido casi 40 minutos, en el este de Laredo, con la asistencia de la Policía Municipal para cuidar a las cuadrillas de bomberos de dos apagadoras.

