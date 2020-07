Se incendian departamentos en Laredo, Texas

Par de departamentos se incendiaron en los primeros minutos de ayer en la cuadra 34 norte de la avenida New York, fue accidental en el área de lavandería.

Al parecer un boiler o calentador de agua, tuvo una falla o desperfecto eléctrico que ocasionó que se iniciara el fuego en dicho cuarto de lavado, afectando a los apartamentos A y B, del número 3404 de la citada avenida, entre las calles Montgomery y Ash, en el sector North Heights, al este de Laredo, muy cerca del cruce de Saunders y Arkansas.

Rick Oliva, vocerodel Departamento de Bomberos de Laredo, dijo que no hubo heridos, salvo los daños materiales a ambos departamentos, la empresa de electricidad retiró los dos medidores de ambas viviendas, que contabilizan el suministro de dicho fluido.

No se encontró medidor de gas, los bomberos cortaron el flujo de agua potable y se llamó a la Cruz Roja, para dar asistencia a las familias afectadas que fueron desalojadas de tales casas.

