Megaincendio exhibe falta de equipamiento de bomberos en Nuevo Laredo

El incendio que arrasó el martes con cerca de 500 unidades -de yonkes- en el poniente de la ciudad, puso a prueba la capacidad de respuesta del departamento de Bomberos, pues si bien tienen la experiencia necesaria, no cuentan con el equipamiento para enfrentar contingencias de grandes proporciones.

Ante la magnitud del incendio y conscientes de que los bomberos estaban rebasados, personal que estaba fuera de servicio acudió al siniestro para apoyar a sus compañeros, pero también decenas de civiles que utilizando cubetas y hasta palas, los asistieron, para tratar de sofocar las llamas con agua y tierra.

Actualmente sólo hay cuatro máquinas apagadoras y usualmente deben llevarlas todas a los incendios, pues no tienen tramos -mangueras- de largo alcance, así como equipo, uniformes y otras carencias.

Los bomberos prácticamente trabajan con “las uñas”, como coloquialmente se dice, pues están descompuestas y desmanteladas seis máquinas, y cuatro están en estación: una en funcionamiento y tres de ataque o combate rápido.

METAL POR KILO

Las pérdidas fueron millonarias, en algunos casos totales; de lo siniestrado, los dueños buscan sacar lo más que se pueda del fierro que quedó del incendio que arrasó a más de 500 unidades de modelos 2006 en adelante, en al menos siete yonkes.

Los rostros de los trabajadores estaban desencajados, con algo de resignación ante el gris panorama, mientras cargaban la chatarra a las camionetas para llevarlas a la báscula, y poder sacar unos cuantos pesos de lo que quedó de los fierros retorcidos y en algunos casos derretidos por el intenso calor que se generó. Según los vecinos, se presume que el fuego se debió a la quema de llantas para extraer el cobre.

Retirar las unidades calcinadas entre la calle González y Río Verde sobre la transitada Carretera Aeropuerto les llevará días, ya que hay yonques que tienen más de 100 unidades y los que menos, alrededor de 50.

“Ahora estamos limpiando, sacando todo el fierro, lo vamos a llevar a la báscula; ya no se le saca tanto, pero de lo perdido , ya lo que salga”, expresó un trabajador de uno de los yonkes afectados.

Ahora, lo que reciban por lo que quedó de los vehículos será nada con la inversión que deberán de hacer, ya que prácticamente tendrán que iniciar de cero.

Comentaron que son al menos 20 trabajadores los afectados, ya que entre cada deshuesadero hay entre tres y cuatro, y no saben qué sucederá, si serán enviados a otros yonques o los dueños ya no podrán volver a invertir o el tiempo que les llevará para ello y recuperarse, pues las ventas de las partes usadas no siempre se mueven rápido.

Los empleados consideraron incierto su trabajo, pues la pandemia afectó la economía y no saben qué sigue tras el incendio.

