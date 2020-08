Gran incendio en mercado de Emiratos Árabes Unidos (VIDEO)

Este miércoles se registró un gran incendio en un mercado en la ciudad de Ajmán, Emiratos Árabes Unidos; las grandes llamas han generando enormes columnas de humo, de acuerdo a las imágenes difundidas en las redes y los medios locales.

Actualmente los equipos de Defensa Civil se encuentran en el lugar para tratar de sofocar las llamas.

Usuarios residentes del lugar han compartido imágenes del incendio en las redes sociales.

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries

