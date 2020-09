Reportan gran incendio en puerto de Beirut a un mes de mega explosión

El puerto de Beirut sufrió un incendio este 10 de septiembre, poco más de un mes después de la gran explosión que destruyó media capital de Líbano, informa la agencia Reuters.

Varios videos grabados por testigos y publicados en redes sociales muestran cómo asciende una gran columna de humo negro desde el lugar de los hechos.

Hasta el momento se desconoce la causa de este incendio. Una fuente militar aseguró que el fuego se declaró en un almacén que contiene petróleo y neumáticos.

Los bomberos tratan de apagar las llamas y el Ejército de Líbano emplea helicópteros para ayudar en las labores de extinción.

George Kettaneh, jefe de la Cruz Roja en Líbano, apuntó que no se teme que se produzca un estallido del material dañado y subrayó que el suceso no provocó heridos, aunque algunas personas tuvieron problemas respiratorios.

En total alrededor de 200 personas murieron y al menos 6.000 resultaron heridas el pasado 4 de agosto tras el potente estallido de una peligrosa carga almacenada en el puerto de la capital libanesa. Decenas de miles de personas quedaron sin hogar.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020