Incendio que calcinó la vida de 3 niñitas en Villas de San Miguel VIDEO

El 30 de abril del 2017 no fue un feliz día del niño en Nuevo Laredo, pues una tragedia enlutó a los neolaredenses, pues el festejo fue opacado por una incendio que cobró la vida de 3 pequeñas niñas, las llamas se originaron en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Villas de San Miguel de Nuevo Laredo, Evelín de 7 años hizo lo posible por salvar a sus hermanitos pero ella y otras dos pequeñas murieron en el lugar.

La tragedia en Villas de San Miguel conmocionó a los neolaredenses, y más por la historia heróica de Evelín Saraí que murió al tratar de rescatar a sus hermanitas de su casa envuelta en llamas.

Evelín de 7 años fue rescatada por su papá, su casa ardía y a pesar de estar a salvo regresa al fuego donde se encontraban en peligro sus hermanas América Celeste de 3 y Emily Samantha de un año de nacida.

A pesar del esfuerzo heróico no pudieron salir; quedaron calcinadas junto a la ventana y puertas de su habitación consumida por las llamas, en la casa marcada con el número 1133 de la calle San Celedonio, en la colonia Villas de San Miguel.

El incendio aún puede ser recordado por Nuevo Laredo

Asi quedó el domicilio tras el incendio

Momentos antes de la tragedia Marcos Fabián de 5 años tenía un encendedor en sus manos, transcurrían los primeros minutos del Día del Niño y se encontraba con sus 6 hermanos en el mismo dormitorio mientras su padre de oficio velador dormitaba en un sillón junto al cuarto adyacente cuando el fuego consumió las camas acabando con la vida de 3 menores.

“Yo me quedé al cuidado de los niños mientras que mi esposa salió a realizar un mandado y me recosté en el sillón esperando a que ella llegara, quedándome dormido por un momento, pero el fuego me despertó y empece a despertar a los niños para sacarlos de la casa, logrando hacerlo con cuatro de ellos y los otros tres se quedaron adentro y se quemaron” reveló Moisés Hernández Díaz de 29 años de edad a El Mañana con un nudo en la garganta.

Asi lucía el domicilio antes del incendio

Guardia de seguridad de oficio, ayer en la mañana se encontraba en las oficinas del Ministerio Público del Estado rindiendo su declaración junto con su esposa sobre la tragedia que sufrieron.

Asi quedó el domicilio tras el incendio

