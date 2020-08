Incendios en California causan al menos 6 muertos y desplazan a 200 mil

SAN FRANCISCO – Seis personas han fallecido esta semana y casi 200,000 permanecen evacuadas a causa de los múltiples incendios activos a lo largo y ancho del estado por los incendios en California, iniciados el fin de semana pasado por los miles de rayos que cayeron durante una tormenta.

Aunque los fuegos están dispersos por todo el estado, los más violentos se concentran en la zona norte, en torno al área de la bahía de San Francisco, donde en las últimas horas han fallecido cuatro de las seis personas, tres de ellas en el condado vinícola de Napa y una en el de Solano.

Más de 560 incendios han quemado al menos 771,000 acres, un área más grande que Rhode Island, con los dos incendios forestales más grandes, el complejo LNU Lightning y SCU Lightning, entre los 20 incendios en california forestales más grandes registrados en la historia del estado.

El gobernador Newsom dijo que unas 119,000 personas habían sido evacuadas.

Cinco estados sumaron sus fuerzas para ayudar a combatir los incendios, informó la Oficina de Emergencias del Gobernador de California:

With multiple fires burning across California, more resources have joined the effort to protect life and property. Thank you to the states that have come to California to help fight the flames. #CalOES #MutualAid #NeighborHelpingNeighbor pic.twitter.com/KAoL0Z5FB7

— Cal OES (@Cal_OES) August 21, 2020