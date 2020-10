Desgarradoras FOTOS de animales heridos por los incendios en California

Las imágenes de los incendios forestales en California le han dado la vuelta al mundo y sus estragos han causado conmoción, pero las fotos de las heridas provocadas a los animales de la región le han roto el corazón a muchos.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Oso ataca a su domador en pleno espectáculo EN VIVO

Imágenes compartidas el pasado lunes por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), muestran a dos osos y un león de montaña heridos por los incendios del norte de California.

Los tres animales tenían sus patas totalmente quemadas y estarían recibiendo tratamiento por los veterinarios del departamento en asociación con la escuela de medicina veterinaria de Universidad de California Davis.

Además de haber cobrado casi 30 vidas humanas, acabado con cientos de estructuras y millones de acres de naturaleza devastados, aún no se puede determinar el impacto que estos fenómenos tienen en la fauna del estado.

Los animales que muestran las fotografías son solo 3 ejemplares encontrados en los incendios de Zogg Fire, Bobcat Fire y el North Complex Fire.

Mountain lion cub burned in California fire is rescued by firefighter (For global wildlife news, download WildTrails (Android & iOS) https://t.co/vkCSZOH7yA) pic.twitter.com/FON64yNB8x

— WildTrails – Ultimate Wildlife Holiday Experiences (@_WildTrails) October 4, 2020