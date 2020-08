Por desempleo, crecen deudas con el Infonavit

Compartir esta publicación













CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hay un incremento de la cartera vencida de créditos de vivienda de un 11.4 por ciento ya que al quedar sin empleo muchos en México y en Tamaulipas han dejado de pagar al INFONAVIT según datos de la propia institución, en nuestro estado se estima que más de 23 mil trabajadores han perdido sus empleos, ya sea por cierre de negocios o recortes de personal, esto sin incluir a los trabajadores sin seguridad social, lo que incrementa la cantidad de empleos perdidos tanto formales como informales y personas auto empleadas.

Sandra Guardiola Sáenz, Presidenta de la Federación de COPARMEX en Tamaulipas, dijo que aún no se pueden determinar la cartera vencida total del estado toda vez que el plazo de prórroga termina al finalizar el mes de agosto y que aun y cuando algunos trabajadores no solicitaron la prórroga para diferir por 3 meses los pagos, se piensa que pasado el plazo podrá conocerse cuántos trabajadores no seguirán pagando su crédito y cuanto si pese a que perdieron su empleo.

Se trata dijo de una de las graves consecuencias que ha tenido la pandemia en el sector económico, a nivel nacional la cartera vencida se esta acrecentando en instituciones como el INFONAVIT en forma preocupante ante la falta de solvencia económica para poder cumplir conlos pagos, sobre todo porque las empresas están cerrando y despidiendo personal, y hay serias dificultades para poder encontrar de nuevo un empleo en el que se les de esta prestación.

