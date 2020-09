Incumple Estado pago a promotores de salud

La labor para la que fueron contratados era para promocionar la Salud, pero no se hacía al 100 por ciento, ya que les pedían otras actividades

Debe gobierno del Estado un año de sueldo a los integrantes del Comité de Salud y les exigen sigan trabajando en el programa de Promoción de la Salud.

Ana es presidenta de uno de los 32 comités, a su cargo tiene a 12 promotores de Salud, sólo a este grupo de promotores se les debe 120 mil pesos; mientras que a ella, el Estado le debe 52 mil 800 pesos, recursos que su familia no ha visto, y que requieren para el sostén de su hogar.

“Fuimos contratados para la campaña pasada, se nos contrata a través del Programa de Promoción a la Salud, y más que hacer que la gente se cuide, nos pidieron que se promociona el voto, ya se hizo ese trabajo, y no nos quieren pagar, ya fuimos con el doctor Oscar González Arrambie, quien es el jefe de la Jurisdicción, pero no nos quiere recibir, siempre dicen que está ocupado, y que no le han dado respuesta”, expresó.

Señaló que la labor para la que fueron contratados era para promocionar la Salud, pero no se hacía al 100 por ciento, ya que les pedían otras actividades, pero los ayudaban con medicamentos, estudios, y descuentos para los tratamientos, y éstos ya no se dan.

“Somos 32 comités de Salud y cada uno tiene una presidenta, y nosotros tenemos bajo nuestro mando entre 10 y 12 integrantes, pero hay algunos comités que tienen hasta 20 integrantes”, manifestó Ana.

Dijo que son muchas las personas afectadas, lo único que buscan es que se les pague como corresponde, y si ya no serán de nueva recontratados que las liquiden conforme a la ley, pues por más que buscan apoyo del jefe jurisdiccional no se tiene, y en el Estado han sido ignorados.

“Para las promotoras de la Salud, mil pesos mensuales es una ayuda para ellas, y con eso, ellas se movilizaban entre los colonos de sus sector, y la última vez que nos depositaron fue en junio, y de ahí en adelante nada”, declaró la afectada.

Finalmente, dijo que se sienten utilizadas, lograron su objetivo de llegar a las curules y fueron olvidadas, y sin goce de sueldo.