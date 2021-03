Incumple Rivas a la Blanca Navidad

Compartir esta publicación













Hace tres años el gobierno municipal -con Rivas como alcalde- junto con la dueña de los predios que hoy conforman la colonia Blanca Navidad, hicieron un convenio para la regularización de la colonia que hasta la fecha no se ha cumplido, mientras que los colonos sí cumplen con su pago del Predial.

A pesar de que el convenio prohibía la modificación de precios de los predios en el proceso de regularización, durante este lapso se triplicaron los costos de los terrenos pasando de 27 mil 200 pesos a más de 100 mil hoy en día.

“Hoy que entró ya la electricidad, la propietaria por medio del apoderado legal dice que ya la plusvalía es otra, que ya no va a costar 27 mil mil pesos como dice el convenio, sino que ahora cuestan 100 mil o 120 mil pesos. Esto es un abuso, puesto que en el convenio no se especifica y las familias no tienen la culpa, pero si el Municipio que no (ha) ordenado el asentamiento irregular, con el levantamiento del plano de subdivisión y los permisos de fraccionamientos, esos problemas no se tuvieran”, dijo Oscar Pérez Palacios, gestor social del Grupo Revolucionarios de la 4T.

Actualmente hay 13 colonias afectadas por esta problemática, señaló que en ciertos sectores ha llegado la ‘urbanización’ pero recalcó que eso no se traduce en la regularización de los predios que solicitan para tener la certeza jurídica y derecho al acceso a servicios básicos, pues no son dueños del lugar que habitan, simplemente posesionarios.

“A últimas fechas -2018-, con el gobierno de Enrique Rivas y la dueña del terreno Esther Ramos llegaron a un acuerdo para promover un convenio con los colonos de la Blanca Navidad y los convencieron en el sentido de que si ellos pagaban el terreno que tenían en posesión desde hace más de 15 años, el municipio iba a ayudarles a regularizar la colonia para que obtuvieron las escrituras, pero fue todo un engaño, puesto que a tres años de ese convenio no se ha regularizado la colonia. Muchas personas han sido engañadas con el tema de que les van a entregar las escrituras posterior al pago del terreno”, explicó Pérez.

Sólo en Blanca Navidad hay más de 800 familias que exigen la regularización de terrenos, por ello se han organizado para buscar la manera de que se logre y evitar que el precio de sus terrenos siga aumentando.

“Es una incoherencia que hasta el día de hoy ni siquiera el plano de subdivisión de manera oficial ha sido entregado, ni siquiera ha pasado por cabildo y no lo tiene la dirección de Obras Públicas, que es el inicio del trámite de regularización de la colonia. Esa es la molestia de todos los colonos”, destacó.

En la colonia existen más de mil posesionarios, que hoy en día están en estado de indefensión.

Otro de los sectores en similar situación es Francisco Villa, una de las colonias más grandes, donde más de 5 mil familias, esperan la regularización desde hace 30 años que fue fundada.

